Após fotografarem Júpiter, cearenses farão observação de Saturno; saiba como participar

Júpiter esteve na menor distância em relação à Terra desde 1963 e ainda mais perto para astrônomos cearenses que registraram o planeta na Seara da Ciência, iniciativa da Universidade Federal do Ceará (UFC), no final de setembro. Agora, uma observação de Saturno aberta ao público será feita neste sábado (8).

O grupo formado por estudantes da graduação e do ensino médio utilizou telescópio, suporte e uma câmera profissional. Além de Júpiter, os astrônomos registraram Saturno durante os testes. O fenômeno deve se repetir apenas daqui a 59 anos.

“O procedimento é demorado porque fazemos imagens separadas nos filtros vermelho, verde e azul e depois compomos as imagens com tempo de exposição”, explica Ednardo Rodrigues, professor doutor de Astronomia, colaborador da Seara da Ciência.

Legenda: Júpiter permanece numa boa distância para observação e deve ser visto por participantes de evento na Seara da Ciência Foto: Divulgação

Os astrônomos se reuniram no dia 26 de setembro no fenômeno conhecido como Júpiter em oposição. Isso porque o planeta estava em posição oposta ao Sol, quando observamos da Terra, ficando com uma aparência maior e mais brilhante.

Para ter uma melhor dimensão, Júpiter pode ficar 929 milhões de km distante da Terra, mas na ocasião estava a “apenas” 592 milhões de km.

“O planeta se tornou o astro mais brilhante do céu noturno uma vez que a Lua estava em fase nova”, detalha Ednardo Rodrigues, que também é colunista de astronomia no Diário do Nordeste.

Ednardo Rodrigues Professor de astronomia O planeta Júpiter se aproxima da Terra a cada 13 meses, porém como as órbitas de planetas são elípticas, essa aproximação ocorre em pontos diferentes ao longo do tempo. A última vez que Júpiter esteve tão próximo da Terra foi em 1963

A estudante do ensino médio Arielle Monte, de 18 anos, considera a participação no grupo como “excepcional” devido à raridade do fenômeno.

“Eu e minha equipe do observatório nos esforçamos para captarmos as melhores imagens de Júpiter e conseguimos fazer excelentes registros”, frisa.

Legenda: Astrônomos também produziram imagem de Saturno, conhecido pelos anéis Foto: Divulgação

Como foram feitas as imagens?

Os astrônomos usaram uma montagem motorizada, que é um tipo de suporte, para o telescópio acompanhar a rotação da Terra.

“Isso permite o planeta ficar fixo no campo de visão, mas o telescópio deve estar bem calibrado para isso. Também é preciso um alinhamento óptico excelente”, detalha Ednardo.

A partir daí foram captadas três fotografias nas cores vermelho, verde e azul, que foram reunidas para a produção da imagem colorida.

Legenda: Suporte especial foi utilizado para a captura das imagens de Júpiter Foto: Divulgação

“Trabalhar com edições de imagens pelo computador será um conhecimento bem importante para mim lá na frente, além de eu estar tendo um grande contato com a escrita e leitura de artigos”, analisa Arielle, que pretende se dedicar à pesquisa em neurociência.

Quem tem interesse pelo assunto pode conferir de perto uma observação de Júpiter neste sábado (8) durante a programação da Semana Mundial do Espaço, na Seara da Ciência.

“Haverá palestras sobre foguetemodelismo, direito espacial e o Telescópio Espacial James Webb a partir das 14h. A observação será do planeta Saturno e se iniciará após as palestras por ordem de chegada”, completa.

Confira as apresentações:

14h – Projeto AstroGirls, com equipe feminina de Astronáutica

15h – O uso de minifoguetes para estimativa de trajetórias de meteoros, com o Grupo de Astronáutica da Seara da Ciência (GAS)

16h – Direito Espacial

17h – Telescópio Espacial James Webb

18h às 19h30 – Observação de Saturno

Essa aproximação da ciência feita na Universidade com a comunidade externa, como é o caso de Arielle, contribui para o incentivo à formação de novos profissionais, por exemplo.

“Tudo isso nos motiva a continuar correndo atrás de nossos sonhos e estudando com muito amor, visando, um objetivo maior”, define.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE