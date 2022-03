Após diagnóstico apontar apenas 24h de vida, cearense celebra um ano de alta da Covid

Hoje a oração acontece para agradecer pela vida, tão rogada por familiares e amigos, do cearense José Ribeiro de Souza Júnior, de 36 anos. No difícil processo, com 51 dias de internação devido à Covid, 38 foram em um leito de Unidade Terapia Intensiva (UTI). No inesquecível fevereiro de 2021, ele chegou a ser desenganado por médicos.

A família foi informada: devido ao quadro, era provável que Júnior tivesse apenas mais 24 horas de vida. Felizmente, ele sobreviveu, e, neste domingo (13), celebra um ano de alta médica.

Como outras centenas de pessoas na pandemia, Júnior renasceu. Sem sequelas físicas, conta ele, a doença trouxe uma nova perspectiva para a família.

Até aquele momento, no Ceará, 12,4 mil pacientes haviam morrido em decorrência da Covid. Um luto coletivo e permanente que se estende aos dias atuais. Até agora, 26,5 mil pessoas morreram no Estado devido à doença.

A internação ocorreu em 27 de janeiro de 2021. No dia 24 de fevereiro, familiares ouviram o pior anúncio. Júnior teve choque séptico, falência de órgãos e hemorragia. O quadro se agravou. Mas, ele conseguiu se recuperar.

Hoje, mais de um ano depois daquela triste estimativa, o pior, para Júnior e a família, passou. Mas o que foi experimentado não fugiu da lembrança.

Testemunhar pessoas morrendo no leito ao lado: Júnior relata que, em um único dia, chegou a ver quatro óbitos no hospital em que esteve internado.

José Ribeiro de Souza Júnior Empresário “Eu vi os médicos atendendo e toda a equipe parava. Comecei a perceber que você pode ter todo o dinheiro no mundo, mas, se não fosse da vontade de Deus, tudo seria em vão”.

Apoio e impacto na família

Hoje, conta ele “a gente vive em função do momento, não só trabalhar, porque tem coisas muito mais importantes do que materiais". Foram 51 dias no que ele chama de “montanha russa” que desceu a um nível extremamente perigoso.

“Até os médicos - não que eles tenham entregado os pontos -, diversas vezes disseram que não tinha muito o que fazer. Seria esperar um milagre. No outro dia, se surpreendiam porque viam melhora”, lembra.

A cura de Júnior foi rogada por amigos e familiares reunidos na frente do Hospital Regional da Unimed, em Fortaleza, onde um grupo estabeleceu uma corrente de oração e de canto em homenagem a ele.

Legenda: Grupo combinou de vestir branco e selecionou uma lista de louvores para cantar em frente ao Hospital Regional da Unimed. Foto: Arquivo pessoal

“Muito amor e muita saudade. Quando você pergunta isso me dá até vontade de chorar”, admite com a voz embargada pela memória e registros de quem se fez presente no momento. “Eu lembro de muito carinho e vontade de estar perto”, resume.

Os dias seguintes após a saída do hospital deram continuidade à melhora progressiva, quando começou a recuperar os movimentos das pernas e o peso - foram perdidos mais de 20 quilos. Também foi necessária cirurgia para manter a saúde pulmonar e renal.

“Em menos de um mês já estava andando e ganhando peso, até porque eu fazia atividades físicas na atuação militar. Os fisioterapeutas disseram que eu tinha memória muscular e facilitou”, conta.

Legenda: Júnior entende a situação com um propósito e a mudança de perspectiva para aproveitar melhor o tempo de vida Foto: Arquivo pessoal

Júnior, mesmo após o período mais crítico, continuou recebendo relatos de como a história impacta conhecidos. Isso pode ser definido como propósito.

José Ribeiro de Souza Júnior Empresário “São sentimentos que ultrapassam nossa capacidade de entendimento, porque é algo espiritual. Deus move o coração das pessoas de forma que a gente ama ao próximo as vezes sem nem conhecer. Foi isso que eu senti”

Fé transpassa os dias de Júnior no hospital até o momento em que a doença já não deixa mais resquícios físicos. Força também compartilhada em surpresa celebrada neste domingo de renovação.

