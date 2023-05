Após desastre geológico, Governo Federal libera R$ 2,3 mi para construir 29 casas em Missão Velha

O Governo Federal autorizou o repasse de R$ 2,3 milhões para a construção de 29 casas no distrito de Jamacaru, em Missão Velha, após um desastre geológico ter causado rachaduras e comprometido as moradias, em abril de 2022. A decisão foi assinada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (24).

Para isso, em maio do último ano, a gestão de Missão Velha, na região do Cariri, elaborou e enviou um Plano de Trabalho para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O objetivo é construir casas de padrão popular de 46,5 m².

Dessa forma, os recursos são equivalentes a R$ 80 mil para cada uma das moradias. A autorização do DOU estabelece o prazo de 365 dias para execução e prestação de contas após a conclusão das obras.

O Diário do Nordeste teve acesso ao Plano de Trabalho, que detalha o início da ocorrência no dia 28 de março do último ano. As rachaduras prejudicaram diretamente 200 pessoas, conforme detalha o documento.

Foram danificadas estruturas de vigas, paredes e telhados, com o total comprometimento e identificada a impossibilidade de habitação. O local foi interditado e as famílias receberam aluguel social, cestas básicas e apoio de saúde.

Neste ano, Missão Velha também aparece entre os 20 municípios que declararam situação de emergência devido às chuvas intensas que afetaram o Estado, conforme o Boletim Integrado de Ações de Apoio aos Cearenses Afetados pelas Chuvas.

Legenda: Casas serão construídas para a moradia das famílias prejudicadas há um ano Foto: Reprodução

O que aconteceu

As 29 famílias do distrito de Jamacaru tiveram de deixar o lugar em abril de 2022 depois de um desastre geológico causar rachaduras e comprometer a estrutura das moradias. No dia 19 daquele mês, a Defesa Civil foi ao local para elaborar um laudo técnico.

À época, o geólogo Frederico Tavares de Sá contextualizou o fenômeno às características do local. "Essa região é instável. Há uma falha geológica, um deslocamento", afirmou o especialista responsável pelo estudo.

Legenda: Rachadura em parede de residência de Missão Velha Foto: Edson Freitas

O coordenador da Defesa Civil de Missão Velha, Vicente de Paulo, afirmou que as famílias teriam acesso ao aluguel social após a retirada das casas.

"Com base nos estudos, para ver se tem como refazer. Caso não, (a prefeitura) vai em busca de um local adequado para que essas famílias sejam alojadas. O recurso já está garantido", destacou à época.

