Após 3 meses de rodízio, alunos de escola em Fortaleza têm aula em salas improvisadas em quadra

Duas escolas municipais vizinhas no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, estão em reforma há quase 8 meses para melhorias estruturais. Contudo, na prática, o processo durante o ano letivo já submeteu crianças e jovens à troca de prédio, rodízio de semanas de aula e até a salas improvisadas dentro da quadra esportiva.

Alunos e responsáveis reclamam da falta de planejamento para a realização das atividades diárias durante esse período, acumulando transtornos causados por calor, barulho, poeira e “aperto” das estruturas em funcionamento atualmente. Segundo previsão da Prefeitura, as obras devem seguir, pelo menos, até o início do próximo ano.

Juntas, as escolas 15 de Outubro e José Alcides Pinto atendem a mais de 2 mil estudantes e tiveram ordens de serviço para as intervenções assinadas em 30 de setembro de 2022. Segundo a licitação da Prefeitura de Fortaleza, o prazo para a finalização seria de 8 meses a partir da assinatura - ou seja, até o fim de maio.

Contudo, o Diário do Nordeste foi ao local na última quinta-feira (18) e constatou que os empreendimentos não serão entregues no tempo previsto. Os prédios estão interditados, ainda com tijolos empilhados, paredes a rebocar e montes de terra.

Legenda: Espaço interno das unidades ainda são grandes canteiros de obras Foto: Nícolas Paulino

A reportagem questionou à Secretaria Municipal de Educação (SME) sobre os problemas nas duas unidades, como os impactos tentam ser minimizados e qual é a previsão de entrega das obras.

Em nota, a Pasta informou que as duas obras têm em torno de 40% da execução concluída, devendo ser entregues entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Sobre os problemas denunciados, declarou que “alguns ajustes provisórios precisam ser realizados na rotina dos estudantes, professores e demais trabalhadores da Educação, com o objetivo de viabilizar a continuidade das reformas nos equipamentos”.

Além disso, alega que, atualmente, "não estão previstas aulas híbridas" na rede municipal, sendo "todas realizadas de modo presencial".

Escola José Alcides Pinto

Com obra orçada em R$1,56 milhão, a Escola Municipal José Alcides Pinto oferta o ensino fundamental II (6º ao 9º ano), nos turnos da manhã e tarde, e a educação de jovens e adultos (EJA), à noite, com 974 alunos matriculados no total.

Segundo a SME, a unidade está com 43% de execução de obras e tem previsão de término para dezembro. Por enquanto, as aulas ocorrem “na estrutura de um dos blocos da EM 15 de Outubro, com o complemento de cinco salas de aula modulares”.

Segundo os pais e alunos ouvidos pela reportagem no portão da escola, as salas foram montadas na quadra da unidade. Essas pessoas não terão seus nomes publicados porque pediram para não serem identificadas.

“Era pra terem providenciado isso antes de começar o período escolar porque tinham tempo pra isso. Tivemos reunião perguntando se a gente queria transferir nossos filhos, mas como ninguém aceitou, acharam melhor construir umas salas dentro da quadra. As crianças têm o recreio dentro da sala, tudo é improvisado”, relatou a mãe de um aluno.

A mulher reclama ainda do esquema de rodízio - uma semana com aulas, outra completamente sem - adotado desde o início do ano letivo, em fevereiro, mas que só voltou à normalidade na última semana. “Meu filho perdeu muita aula por causa dessa obra”, completou outro pai.

Legenda: Unidades de ensino só devem ser liberadas entre dezembro deste ano e fevereiro de 2024 Foto: Nícolas Paulino

Um aluno também ouvido pela reportagem revelou a frustração com o modelo escolhido para o ensino. “A gente achou que essas semanas sem a escola iam ser online, mas não. Nós perdemos muito conteúdo e agora que estamos voltando ao normal. Tem matérias que a gente viu duas aulas”, contou.

O rapaz entende a necessidade das reformas, já que conhece colegas que já se feriram após acidentes no antigo prédio, mas não concorda com a estratégia da gestão. “Aqui é calor, é ventilador parando, é luz se apagando… Não adianta a pessoa vir e estar nessa estrutura”, pensa.

Conforme documento publicado no Portal de Compras da Prefeitura de Fortaleza, no decorrer das visitas realizadas por técnicos da SME e da Secretaria de Infraestrutura (Seinf), para elaboração da licitação, viu-se a necessidade de reparos por toda a extensão da escola, como conserto de portas e janelas, da escada e da coberta, demolição de um trecho de alvenaria que apresentava estrutura comprometida e reforma dos banheiros, dentre outros.

Ainda nas visitas técnicas, segundo o documento, foi constatado que a escola apresentava “sérios problemas quanto às questões de acessibilidade, devido a presença de desníveis e irregularidades nos pisos das áreas de circulação, nas salas de aula e nos demais ambientes”. Assim, a obra prevê a requalificação completa da unidade.

Escola 15 de Outubro

Vizinha à José Alcides, a unidade oferece ensino infantil e fundamental, do 1º ao 5º ano, e tem cerca de 1.120 alunos nos turnos manhã e tarde, de acordo com a SME. Para não interromper as atividades, os alunos foram remanejados para o prédio de uma antiga escola particular próxima.

“Alugaram a escola, mas nenhum professor gosta porque não tem estrutura pra receber aquela ruma de menino”, diz o pai de duas meninas matriculadas no local. “Até o recreio é dividido em 3 horários porque é pequeno”.

Para ele, o ideal é que a reforma tivesse ocorrido durante a pandemia, quando as aulas presenciais foram interrompidas. Hoje, segundo a SME, a obra está com 37% de execução, com investimento de R$ 4,26 milhões, e prevista para ser entregue em fevereiro de 2024.

Legenda: Atualmente, o acesso só é permitido a funcionários das obras Foto: Nícolas Paulino

A reforma na unidade foi justificada por “inconformidades em relação aos ambientes da escola e de patologias atualmente encontradas por toda a extensão da mesma”, diz a licitação. As melhorias devem incluir:

Acessibilidade em todo o equipamento público;

Recuperação estrutural;

Reconstrução do bloco da fachada da escola;

Reconfiguração das salas de aula do ensino infantil;

Construção do bloco destinado aos banheiros de uso infantil;

Correção de infiltrações e vazamentos;

Melhor distribuição e organização dos setores;

Padronização da cozinha, áreas de lazer e sistema de combate a incêndio.

