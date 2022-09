Apenas 3 cidades do Ceará não registraram chuvas em agosto

Agosto chegou ao fim com números positivos no cenário hídrico cearense. O volume de chuva observado ao longo deste mês, no Estado, foi o melhor dos últimos 13 anos. No entanto, algumas cidades destoam dessa realidade. Três dos 184 municípios do Ceará não tiveram qualquer registro pluviométrico ao longo dos 31 dias de agosto: Penaforte, Abaiara e Juazeiro do Norte – todas na região do Cariri.

Estas cidades, inclusive, também passaram em branco em julho. Naquele mês, foram cinco municípios sem registro de precipitações: somam-se à lista Altaneira e Nova Olinda, também localizadas no Sul do Estado. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Com dois meses consecutivos tendo o índice de chuva zerado, a média anual destas cidades está aquém da normal climatológica. Penaforte e Juazeiro do Norte apresentam desvio negativo de 14,6% e 2,1%, respectivamente. Diante do fim da quadra chuvosa (fevereiro-maio) e da pós-estação (junho-julho), a tendência é de que esses municípios fecham 2022 com índice de chuva abaixo da média histórica.

O município de Abaiara é o único dos três cujo volume de chuva, anual, já foi ultrapassado. A média histórica é de 886,8 milímetros e, até agora, a Funceme já contabilizou o acumulado médio de 867,6 mm.

Abastecimento garantido

Apesar deste cenário de redução das chuvas, o abastecimento hídrico nos três municípios não está comprometido. O gerente regional da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) na Bacia do Salgado, Alberto Medeiros de Brito, explica que essas cidades – dentre outras na região –são abastecidas pelo aquífero.

“É a bacia sedimentar do Araripe quem fornece água para essas cidades. Temos uma boa reserva neste aquífero”, pontua Medeiros. Em anos cujo volume fica abaixo da média, explica ele, o reflexo não é imediato. “O impacto só será sentido daqui a 3 ou 4 anos e isso se realmente não chover bem neste período todo”, completa. Ceará Do Açude Castanhão ao preço da água: o que mudou dois anos após inauguração da Transposição no Ceará

O histórico recente é positivo. Nos anos de 2021 e 2020 a média anual foi ultrapassada nas três cidades. Em 2021, Abaiara recebeu quase 60% de chuvas além da média histórica, que é de 886,8 mm. Já em Juazeiro do Norte, o ano fechou 14,5% acima da normal climatológica e, em Penaforte, as chuvas ficaram 14,2% além da média.

No ano de 2020, mais uma vez a média foi ultrapassada nos três municípios. Penaforte registrou quase 40% acima do volume histórico; Abaiara superou em 15% a média e, Juazeiro do Norte, fechou o ano com 7,1% de chuvas além da normal climatológica.

Alberto Medeiros de Brito Gerente Regional da Cogerh na Bacia do Salgado, As chuvas gerais dos últimos anos e deste ano, quando se observa o Cariri como um todo, garantiu bom aporte à Bacia do Salgado. As cidades abastecidas pelos açudes têm segurança hídrica pelo menos para os próximos dois anos.

A Bacia do Salgado é quem responde pelos principais açudes da região Sul do Estado. A região do Cariri, de modo geral, está com chuvas acima da média. Até agora, a Funceme já registra o acumulado no ano de 1.064 mm, o que representa 17,7% acima da média.

