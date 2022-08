Antigo ‘Beco da Poeira’ ainda veste famílias e vendedores de saudade em Fortaleza; confira fotos

Calor forte, corredores apertados e sacolas nos braços eram parte da rotina de famílias fortalezenses para renovar o guarda-roupa a baixo custo num ponto de encontro da cidade: o antigo "Beco da Poeira". Naquele espaço, um novo miniterminal de ônibus deve ser erguido, mas antes disso o Diário do Nordeste convida a um passeio nos boxes de memórias.

No centro dessa jornada, mais de 2 mil permissionários atuaram no lugar entre as Praças José de Alencar e Lagoinha. O movimento começou no final da década de 1980 e durou até 2010, quando a estrutura foi removida para a construção da linha de metrô. Por isso, um "novo Beco da Poeira" precisou ser instalado na Avenida Imperador.

“[O antigo beco] era como se fosse uma casa, onde a gente almoçava, muitos nos ajudavam e todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo”, lembra a confeccionista Fátima Queiroz, de 63 anos, que vestiu muitos meninos com a venda de roupa infantil no antigo Beco da Poeira.

Apesar do nome pelo qual se tornou famoso, a estrutura foi registrada como Centro de Pequenos Negócios (CPN), e inaugurada em 1989. Naquela época, o espaço foi cedido para a Associação de Vendedores Autônomos do Estado do Ceará (Aprovace).

Um pouco antes da instalação do CPN foram removidas 53 barracas, pequenos bares, restaurantes, casebres e até motéis, em novembro de 1987. Essa foi a primeira intervenção pública mais relevante no espaço.

Legenda: Retirada de barraqueiros do Beco da Poeira em 1987 Foto: Stenio Saraiva

Desde então, os ambulantes foram dando vida ao lugar em meio aos tecidos coloridos e gritos de oferta. Com a chegada de mais pontos comerciais e a ampliação das linhas de ônibus, se tornou ponto frequentado por moradores de todos os lados.

“A essência do Beco da Poeira é nessa área de trânsito e foi se consolidando no tempo, quando passou por um processo de intervenção muito forte que modificou as atividades desenvolvidas nessa área”, analisa Eustógio Dantas, doutor em geografia humana e professor na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Legenda: Comércio popular de roupas marcou gerações Foto: Thiago Gadelha

O histórico do centro comercial foi registrado no estudo “Comércio Informal no Centro de Fortaleza: Beco da Poeira e Feira da Sé”, elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), e disponível no Acervo Digital de Fortaleza.

Além disso, os momentos de maior destaque - da adesão popular à remoção dos vendedores - ganhou cobertura da imprensa. Os registros foram selecionados pelo Núcleo de Pesquisa do Diário do Nordeste e trazem o Beco da Poeira de volta à memória.

Legenda: Reportagem mostra relação dos fortalezenses com o Beco da Poeira Foto: Arquivo DN

De segunda a sábado, de 7h às 17h, Fátima Queiroz saía do bairro São Cristóvão rumo ao Centro onde começou a trabalhar por volta dos anos 1990. De modo geral, os comerciantes reclamavam do calor e da falta de banheiros no Beco da Poeira.

“Era uma vida corrida, principalmente para quem fabrica e tem que dar atenção em casa. Mas quando a gente quer que o negócio progrida, tem que estar ali vigiando”, pondera. Com o trabalho, Fátima encontrou sustento para a família.

“De primeiro era muito bom, porque a gente vendia que nem água”, analisa ao refletir sobre as dificuldades para se manter no ramo hoje. Fátima atuou no comércio até a mudança de local e a perda do convívio com os colegas.

Legenda: Arredores da Praça José de Alencar já teve um terminal de ônibus na década de 1980 Foto: Valeria Maia

“Quando a gente saiu de lá, sentimos muito, porque cada um foi para o seu lado e a gente desfez. Passamos muito tempo sem nos ver”, lembra. Muitos foram para o chamado “Esqueleto”, para o novo Beco da Poeira ou outros pontos do Centro, mas Fátima agora opta por se dedicar à fabricação das peças.

Fátima Queiroz Confeccionista Era uma família, porque a gente se dava bem com os nossos vizinhos e quando precisava sair para comprar tecido, as amigas olhavam e até vendiam para a gente. Tínhamos uma confiança e apoio

O Beco da Poeira, então, modificou não só a dinâmica do comércio, mas transformou a ocupação da área nobre de Fortaleza.

“O Centro da cidade, que era um lugar de habitação e de lazer para as pessoas mais abastadas, muda e se torna num centro da periferia. Então, outros atores acabam incorporando o Centro à sua geografia”, avalia Eustógio Dantas.

Dia de Compras

A assistente social Luciana Custodio chegou a Fortaleza no final dos 1990 e para compor o visual na adolescência ou durante o estágio, quando “contava as moedas”, foi apresentada ao Beco da Poeira pelo fácil acesso e preço baixo.

“Achei o nome curioso, mas fui atraída pela localização, já que era perto de onde eu estudava, próximo ao final da linha do ônibus que eu usava e perto de outras grandes lojas de varejo. E, principalmente, pelos preços acessíveis”, lembra.

Legenda: Novo Beco da Poeira conta com banheiros, corredores mais largos e arejados Foto: Thiago Gadelha

Experimentar as peças não era uma tarefa confortável. Sem provador, o jeito era ir para um lugar mais reservado do box ou mesmo colocar por cima da roupa.

“Quase todos os clientes faziam isso, então existia certa cumplicidade nos olhares e às vezes até uma ajudinha de clientes ou vendedores que estimulavam a venda”, pondera.

Histórico do Beco

Com o surgimento do Beco da Poeira, os ambulantes levantaram 869 boxes com recursos próprios e, em 1992, a ampliação do local elevou o número de pontos de vendas para 1.011 com 20 lanchonetes.

Quem andava pelo local naquela época deve lembrar: piso irregular e corredores estreitos formavam o cenário. Mais de 10 anos da criação, em 2001, surgiu a proposta de transferir o comércio para outro local, mas isso exigia a remoção de 30 imóveis.

A Prefeitura só conseguiu a desapropriação de 18 casas e as obras do novo local, que se chamaria "Centrão", foram suspensas. Na estrutura, no entanto, nasceu outro ponto de comércio conhecido como “Esqueleto”.

Legenda: Comércio de roupas do Beco da Poeira reunia pessoas de toda a cidade Foto: Arquivo DN

Mas a apropriação do comércio pelos chamados camelôs também desagradou os outros comerciantes do Centro.

“De um lado criava dificuldade à circulação e de outro lado imputava uma concorrência desleal com o comércio formal, que tinha de pagar impostos e a contratação de profissionais encarecendo o preço dos produtos”, contextualiza Eustógio.

Em 2010, os permissionários do Beco da Poeira tiveram de lidar com o anúncio da mudança do local de trabalho.

Isso porque o espaço precisava ser desocupado devido à construção da Estação Central do Metrô de Fortaleza (Metrofor) e a alternativa definida foi o uso do prédio da antiga fábrica Tomaz Pompeu.

Mas isso não aconteceu de forma tranquila. Os comerciantes protestaram contra a retirada dos boxes do local, que começou a ser feita no dia 11 de abril de 2010. Por volta de 200 policiais militares, com cavalaria, pelotão de motos e guardas municipais realizaram a segurança na época.

“O comércio ambulante que vai se desenvolver com maior força é o de confecção, que é muito importante na cidade, com uma colocação regional, atraindo consumidores do interior e de outros estados”, destaca Eustógio sobre as mudanças.

Legenda: Novo Beco da Poeira recebe clientes numa estrutura adequada e com maior conforto, mas atrair clientes ainda é desafio Foto: Thiago Gadelha

Os comerciantes avaliam a mudança de lugar de uma forma positiva do ponto de vista da estrutura. Antes, o lixo e a lama tomavam conta de corredores. Grupos de vendedores migraram para o novo espaço e conseguiram manter a mesma proximidade, mas as vendas caíram.

Em diálogo com o Diário do Nordeste, vendedoras contextualizaram o aumento de opções para a compra de roupas, como o Centro Fashion e os shoppings de Fortaleza, mas também a falta de divulgação e de estacionamento no Beco da Poeira, como fatores ligados à queda no público.

A Secretaria da Gestão Regional (Seger), por meio da Regional 12, informou que há um projeto em elaboração para revitalização da estrutura do Beco da Poeira, que possui 2.100 boxes, banheiros, fraldário, rampas de acessibilidade e praça de alimentação com 15 lanchonetes.

"A Secretaria informa ainda que estuda a captação de parcerias e recursos para intensificar a divulgação do comércio dos permissionários e impulsionar a economia do local", completou.

