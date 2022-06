Animais são resgatados de incêndio em residência em bairro nobre de Fortaleza

Dois cachorros e um gato foram resgatados de um incêndio, no último domingo (12), em uma residência no bairro Aldeota, em Fortaleza. Os animais foram salvos pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a provável causa do fogo seria um celular deixado carregando em cima de um sofá do apartamento. No local, ainda havia outros dois gatos, que conseguiram se abrigar das chamas e, posteriormente, foram retirados do imóvel pelos tutores.

“Ao chegar no local da ocorrência, verificamos que a sala de um apartamento no 3º pavimento da edificação se encontrava em chamas. De imediato, entramos no imóvel e resgatamos dois cães e um gato. Outros dois gatos estavam abrigados e foram retirados posteriormente pelos donos”, detalhou o comandante do socorro, o 1º tenente Davi Teixeira Gomes.

Ainda conforme o oficial, por ser uma edificação antiga, o imóvel não possuía sistema de prevenção de incêndio. Então, os bombeiros armaram uma linha de ataque a partir da viatura Auto Bomba Tanque e Salvamento 04 (ABTS 04).

O fogo foi debelado e não houve vítimas. Os danos materiais se restringiram às perdas do sofá, mesa de centro, televisão, hack, gelágua, adega, cortinas, pintura e fiação elétrica, segundo a corporação.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste