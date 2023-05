Alunos do Colégio dos Bombeiros fazem foguete voar 274 metros e batem recorde no Ceará

Alunos do 8º ano do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará (CMCB) fizeram um lançamento de um foguete que alcançou 274 metros na horizontal, na 4ª Jornada Cearense de Foguetes, no último sábado (27). O resultado os rendeu o recorde cearense de lançamento de foguetes no nível 3 - voltado para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a 4ª Jornada Cearense de Foguetes ocorreu na Base Aérea de Fortaleza. O evento, organizado pela Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará desde 2018, funciona aos moldes da Jornada Brasileira de Foguetes, promovida desde 2009 no âmbito da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

Até o dia 20 de maio deste ano, o recorde do nível 3 de lançamento de foguetes era de apenas 187 metros de alcance horizontal, o que foi ultrapassado naquele dia por três equipes, das escolas públicas Senador Carlos Jereissati (Maracanaú), Profª Igardene Fonteles de Araújo (Jijoca de Jericoacoara) e Marieta Guedes Martins (Fortaleza), com 216, 207,5 e 200 metros respectivamente.

Mas, uma semana depois, o foguete da equipe do Colégio dos Bombeiros (formada pelos alunos Davi, Eduardo e Jackson) fez 274 metros, o que superou até o maior alcance obtido pelas equipes do nível 4 - voltado para alunos do Ensino Médio - que foi de 268 metros, nessa edição do evento.

Tradição em lançamento de foguetes

A construção e o lançamento de foguetes de garrafa PET é uma atividade que faz parte do programa da disciplina curricular de Astronomia do CMCB desde 2017, segundo o Corpo de Bombeiros.

Legenda: Equipe campeã é do 8º ano do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará Foto: Divulgação/ CBMCE

Em 2018, a escola participou pela primeira vez da Mostra Brasileira de Foguetes, quando obteve 13 medalhas de bronze. Desde então, foram 54 medalhas na competição até 2022, além de outras 13 na Jornada Cearense de Foguetes.

Os alunos Davi, Eduardo e Jackson, esperam a convocação para participar da próxima edição da Jornada Brasileira de Foguetes, que deve acontecer no final de 2023 ou no início de 2024 (sem data marcada), onde vão em busca do recorde nacional, obtido no final do ano passado, que é de 336 metros de alcance horizontal.

“Ter participado da 4ª Jornada Cearense de Foguetes para mim foi emocionante porque, junto com meu professor e meus amigos da equipe, tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho com o foguete e com a base, que foi desenvolvido e lançado várias vezes desde o ano passado. O resultado que tivemos valoriza todo o nosso esforço e a união entre equipe, professor e família em torno desse projeto e agora temos pela frente a Jornada Nacional. Tenho certeza que com o apoio de todos alcançaremos o nosso objetivo!”, afirma o estudante Davi Barroso.