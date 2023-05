Aluna ferida em escola da cidade de Farias Brito recebe alta; aulas retornam na unidade segunda (8)

Uma das alunas feridas, no dia 12 de abril, em um ataque a uma escola da zona rural do município de Farias Brito, no Ceará, recebeu alta nesta sexta-feira (5). Segundo o Hospital Santo Antônio, em Barbalha, para onde ela foi transferida e ficou internada esse tempo, a estudante teve “melhora considerável” e foi liberada. O momento será de acolhimento e recomeço.

As aulas na escola retornam na próxima segunda-feira (8), após diálogos da gestão municipal com os pais para traçar as medidas necessárias.

A alta dada pela equipe da UTI Pediátrica do hospital ocorreu após 23 dias de internamento. A outra vítima também ferida na ação foi internada no Hospital Geral de Farias Brito no dia 12 abril e recebeu alta no dia seguinte à ocorrência.

Na cidade, as aulas na rede municipal foram paralisadas no dia da ocorrência e retornaram no dia 18 de abril em 19 das 20 escolas municipais.

Apenas na escola da área rural em que houve a ação violenta o retorno ainda não ocorreu. Mas, o planejamento da gestão municipal é que acontecerá, de forma gradativa, a partir da próxima segunda-feira (8). A rede municipal de Farias Brito tem 3.148 alunos.

Retorno das aulas

Desde a ocorrência, a gestão tem discutido com a comunidade escolar as providências que podem ser adotadas para prevenir a violência nas escolas e evitar novas ocorrências.

Conforme a Prefeitura, o retorno das aulas ocorrerá da seguinte forma:

Segunda-feira (8)

Manhã : Retorno das aulas presenciais para as turmas do infantil (creche e pré-escola). As demais turmas do turno seguem com aula online.

Tarde : Encontro interno com profissionais. As aulas do turno seguem online.

: Retorno das aulas presenciais para as turmas do infantil (creche e pré-escola). As demais turmas do turno seguem com aula online. : Encontro interno com profissionais. As aulas do turno seguem online. Terça-feira (9)

Manhã : Aula presencial para as turmas do infantil e retorno das aulas presenciais para as turmas do 1º, 2º e 3º ano.

Tarde : Retorno das aulas presenciais para as turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano. As demais turmas do turno seguem com aulas online.

: Aula presencial para as turmas do infantil e retorno das aulas presenciais para as turmas do 1º, 2º e 3º ano. : Retorno das aulas presenciais para as turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano. As demais turmas do turno seguem com aulas online. Quarta-feira (10)

Manhã : Aula presencial para as turmas do infantil, 1º, 2º e 3º ano.

Tarde : Retorno das aulas presenciais para as turmas do 4º e 5º ano. As demais tumas do turno seguem com aula online.

: Aula presencial para as turmas do infantil, 1º, 2º e 3º ano. : Retorno das aulas presenciais para as turmas do 4º e 5º ano. As demais tumas do turno seguem com aula online. Quinta-feira (11)

As aulas seguem presenciais para todas as turmas nos dois turnos.

O coordenador de gestão da Secretaria Municipal de Educação de Farias Brito, Francisco Pereira Silva, conhecido como professor Nem, explica que “nas semanas que antecederam o retorno, aconteceram vários encontros com as famílias, com atendimento a pais, alunos e professores”.

De acordo com ele, “várias equipes da saúde, psicólogos, assistentes sociais se deslocaram até a escola para esse atendimento”. Ele acrescenta que durante a próxima semana não ocorrerá somente aulas expositivas, mas “terá atividades lúdicas, recreativas e direcionadas”.

Medidas implementadas

As providências discutidas para prevenir novas ocorrências e combater à violência, conforme já evidenciado na reabertura das outras unidades na cidade, precisam atuar tanto nas questões estruturais e de monitoramento das escolas, como em outros aspectos como o psicossocial e o envolvimento da comunidade no apoio às ações escolares.

Dentre as medidas discutidas entre as famílias e escola, segundo o coordenador de gestão da Secretaria Municipal de Educação de Farias Brito, professor Nem, foram pactuados o “melhor acompanhamento da vida escolar do filho pela família, com cuidados com mochila, celulares e outros equipamentos, bem como medidas de implantação de cerca elétrica, detector de metais e incremento no número de vigilantes escolares”.

Professor Nem segundo o coordenador de gestão da Secretaria Municipal de Educação de Farias Brito, “O processo de retomada funcionou com direcionamento, encontro com as famílias, atendimento psicológico com a turma, encontro com o pessoal da Defensoria Pública que veio de Fortaleza. A nossa prioridade sempre foi cuidar psicologicamente de todos que fazem a escola”.

Onde e como denunciar ameaças e ataques às escolas

Ataques a escolas, como os registrados nos últimos meses no Brasil, são casos atípicos no Ceará. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medidas efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências.

No Ceará, a população pode realizar denúncias anônimas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

No âmbito federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal digital para coleta de denúncias sobre possíveis ameaças a escolas. O canal pode ser acessado aqui. As denúncias são anônimas.

