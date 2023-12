Além do Enade: Unichristus incentiva a pesquisa e conquista patentes

Componentes estruturantes e fundamentais para o processo de formação do estudante de ensino superior, o ensino e a pesquisa andam juntos para trazerem benefícios aos alunos.

Na Unichristus, os recentes bons resultados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) reforçam a qualidade das metodologias educacionais da instituição. Na média geral de cursos avaliados, a Unichristus está entre as dez melhores instituições de ensino superior do Brasil, considerando as universidades e centros universitários públicos e particulares.

No campo das pesquisas, as produções da Unichristus já resultam em inúmeros trabalhos acadêmicos publicados em periódicos científicos de projeção nacional e internacional, e em mais de 90 livros publicados pela Editora Unichristus.

Além disso, as solicitações de patentes ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) colocam a Unichristus no 8º lugar entre as instituições nacionais que mais solicitaram patentes de Modelo de Utilidade, ou seja, de ato inventivo, que resulta em melhoria funcional de equipamentos, todos oriundos de pesquisas dos estudantes e professores da instituição.