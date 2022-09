Alça de acesso à Avenida do Aeroporto é interditada por 7 dias para obras do VLT; veja desvios

A partir desta sexta-feira (16), a alça de acesso à Avenida Senador Carlos Jereissati (Av. do Aeroporto), para quem vem da Avenida Bernardo Manuel, sentido bairro Montese, foi interditada por 7 dias. A intervenção ocorre para execução da fundação de um pilar do elevado por onde passará o trem do novo ramal do VLT.

O Secretário da Infraestrutura, Lucio Gomes, essa alça de acesso será substituída por outra, que já está sendo construída.

“A nova alça terá duas faixas de aceleração, com trânsito livre. Por ser uma via secundária, o condutor não precisará reduzir a velocidade para acessar a via principal, o que deve evitar congestionamento no local, facilitando o fluxo de veículos na região”, explica.

Mudanças no trânsito

Durante o período do bloqueio, os motoristas de veículos de passeio, caminhonetes, caminhões de pequeno porte e ônibus que trafegam pela Av. Bernardo Manuel e desejam acessar a Av. do Aeroporto no sentido Montese devem fazer o desvio dobrando à direita na alça que dá acesso à Av. do Aeroporto no sentido Castelão.

Em seguida, os condutores devem entrar à direita na próxima alça, acessando novamente a Av. do Aeroporto, desta vez no sentido Montese.

Já para os motoristas de caminhões de grande porte, como carretas, bitrens ou veículos com carroceria acima de 5,5m de altura, a orientação é acessar o retorno existente na Avenida do Aeroporto, próximo ao acesso ao bairro Dias Macedo, a um quilômetro da alça de retorno dos veículos de pequeno porte.

Agentes de trânsito foram ao local para orientar os condutores sobre o acesso aos desvios durante o período das intervenções. Além disso, também haverá placas de sinalização.