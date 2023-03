Águas clandestinas trazem riscos à saúde: valor baixo pode indicar irregularidade

No momento de decidir qual água será consumida em uma residência, verificar se o produto escolhido tem procedência adequada é fundamental para evitar contaminação por impurezas. Dessa forma, é necessário garantir que a água adquirida passou por todos os processos de purificação e que atende a todas as especificações técnicas.

De acordo com Camila Benevides, química responsável técnica e controle de qualidade da Água Ouro Azul, no momento de adquirir um garrafão de 20 litros, por exemplo, é preciso se atentar à data de validade da água e a validade do vasilhame. Um dos sinais de que a água pode ser clandestina é o valor abaixo do que é praticado pela concorrência no mercado.

“A validade da água está impressa no nosso rótulo, juntamente com a data de fabricação e lote. Já a validade do garrafão vem impressa na parte superior do próprio produto (próximo ao gargalo). É importante verificar as duas datas de validade, pois quando o vasilhame está vencido compromete a qualidade da água. A validade da água é de 90 dias e do garrafão é de exatos três anos”, informa Camila.

Segundo Camila, produtos clandestinos podem deixar os cidadãos vulneráveis a microrganismos que acarretam doenças como diarreia, cólera, leptospirose, febre tifoide, entre outras, que afetam milhões de pessoas todos os anos ao redor do mundo. Por não terem o tratamento adequado, esse tipo de água acaba comprometendo a saúde da população.

Além disso, as águas vendidas no Ceará devem possuir o selo fiscal da Secretaria da Fazenda, o que garante que a empresa paga os impostos e tem responsabilidade fiscal.

Também é importante ressaltar que o consumo médio de água por uma pessoa adulta deve ser de 35 ml por quilo. Ou seja, um indivíduo com 70 quilos demandaria uma quantidade de 2.45 litros por dia para se manter saudável. Dessa forma, optar por produtos de boa procedência auxilia na manutenção da qualidade de vida.

Responsabilidade com a produção

Com 20 anos de atuação no mercado cearense, a Água Ouro Azul é purificada e adicionada de sais. Captada a partir de poço subterrâneo, é submetida a um processo de purificação por meio da osmose reversa, com sais minerais naturais de grau alimentícios (aprovados pela Anvisa) sendo adicionados posteriormente.

“A nossa principal missão é a busca da excelência em água purificada. Por isso, não medimos esforços em alcançar novos conhecimentos e de tecnologia para oferecer aos nossos consumidores a melhor água”, comenta Camila Benevides.

A Água Ouro Azul também conta com baixo nível de teor de sódio, o que impacta diretamente na saúde da população, sobretudo de pessoas com problemas renais ou de hipertensão.

