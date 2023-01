Agefis não fez nenhuma autuação por uso de fogos de artifício barulhentos em Réveillon em Fortaleza

Nenhuma denúncia de utilização de fogos de artifício e explosivos diversos que causem barulho foi registrada, nesta virada de ano, na Capital cearense, pela Agência de Fiscalização de Fortaleza.

Em junho do ano passado, entrou em vigor a lei que proibe a utilização de fogos de artifício barulhentos. É permitido, apenas, utilização de artefatos sem estampidos (silenciosos), a fim de proteger o bem-estar da comunidade e dos animais.

No entanto, apesar da ausência de denúncias pela agência reguladora municipal, isso não significa, necessariamente, que não tenha ocorrido a prática ilegal da utilização desses fogos. A equipe de reportagem apurou que, em alguns bairos, como no Papicu, houve relatos de fogos barulhentos.

Mas, então, o que diz a lei? E quais são os gargalos existentes para que, na prática, ela seja cumprida?

Está proibida a utilização de morteiros, bombas, fogos de artifício com estouro ou estampidos, foguetes com flecha de apito ou qualquer artefato desse tipo que cause barulho em Fortaleza.

A Agefis explicou que o órgão atua na busca ativa e, também, atendendo demandas advindas de denúncias. No entanto, ressalta: para que haja a autuação e, posteriormente, a penalização, o crime deve ser em flagrante. Isto é, se no ínterim em que a equipe de fiscalização se desloca para o local, os fogos já tiverem cessado, a Agefiz não pode realizar qualquer autuação.

Caso a determinação da lei não seja respeitada, a multa para pessoa física é de R$ 197. As empresas que não cumprirem a lei pagarão R$ 985.

"A gente orienta que as pessoas tenham alguma prova. Um vídeo, por exemplo, pode ser utilizado como prova. É importante a identificação do local e, se possível de quem esteja soltando os fogos, ou do estabelecimento. Em posse desse material, a Agefiz pode, sim, realizar a autuação", pondera a assessoria de comunicação do órgão.

Mesmo para denúncias que não tenham sido feitas durante as festas de Réveillon, o procedimento ainda pode ser feito. "Quem tem, por exemplo, vídeos que mostrem essa prática ilegal, ainda pode realizar a denúncia", completa a Agefis. Para denunciar, é necessário a utilização dos seguintes canais:

aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS)

telefone 156

site Denúncia Agefis

Qualquer denúncia feita para além destes três canais não serão contabilizados e, desta forma, não chegarão ao conhecimento da Agefis. "Em caso de denúncias feitas para o 190, por exemplo, não conseguiremos agir", pontua o órgão.

Balanço do fim de ano

Entre os dias 30 a 31 de dezembro de 2022, mais de 400 fiscais da Agefis atuaram no ordenamento do Réveillon de Fortaleza, na Praia de Iracema. Ao todo, foram lavrados 33 documentos fiscais, entre autos e notificações, por descumprimento do que determina a legislação.

Dentre as irregularidades constatadas estão: ocupação do passeio, embaraço ao trânsito de pedestres e veículos, além do comércio ambulante em desacordo e sem a devida autorização, Termo de Permissão, emitido pela Prefeitura de Fortaleza.

No local, foram apreendidas mais de 2.000 garrafas de vidro e 33 cigarros eletrônicos, dispositivos proibidos por lei e que estavam sendo comercializados na festa.

Já no domingo, nas ações de combate à poluição sonora, os fiscais apreenderam um paredão de som em busca ativa pela Capital. Conforme a Agefis, as ações tiveram o apoio da Inspetoria de Proteção Ambiental (Ipam) - da Guarda Municipal de Fortaleza, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA).

