Aeroporto de Fortaleza tem pista temporariamente interditada e voos precisam ser alterados

A pista de decolagem e pouso do Aeroporto de Fortaleza foi temporariamente fechada na tarde desta sexta-feira (24), devido a um problema no asfalto. A situação já foi normalizada.

A Fraport Brasil, empresa responsável por administrar o terminal, informou que foi realizada uma manutenção de emergência na pista entre 14h35 às 16h55.

Com o imprevisto, voos precisaram ser alterados até a pista ser liberada para tráfego.

Um voo foi cancelado e dois foram alternados, de acordo com a Fraport. Nove partidas sofreram atraso devido à manutenção.

