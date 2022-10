Adolescentes da periferia de Fortaleza vão ao Catar para disputar Copa do Mundo das Crianças de Rua

Três dias sem dormir, ansiedade e um orgulho que não cabe em si. Os sintomas atingiram em cheio o corpo e a mente de Márcio Alfredo, 16, um dos 8 adolescentes da periferia de Fortaleza que viajam ao Catar, nesta quarta-feira (5), para disputar a Copa do Mundo das Crianças de Rua.

A edição de 2022 será a terceira com participação de cearenses no evento, promovido pela ONG Street Child United. O meio de campo entre os meninos de Fortaleza e a organização é feito pela associação O Pequeno Nazareno (OPN), de assistência à infância, com sedes na capital e em Maranguape.

A “Street Child World Cup”, nome oficial, inclui 28 times, de 24 países, compostos por crianças e adolescentes resgatados da situação de rua e acolhidos por organizações sociais internacionais. A ideia é “representar crianças de rua e defender os direitos das crianças carentes ao redor do mundo”.

Street Child United Entidade organizadora do evento A Copa lança luz sobre as crianças que vivem em situação de rua, as adversidades que enfrentam e os direitos fundamentais que lhes faltam. É nossa missão mudar isso defendendo suas principais demandas: identidade, proteção contra a violência, igualdade de gênero e acesso à educação.

O Diário do Nordeste conversou com os meninos do Ceará e com a associação O Pequeno Nazareno, responsável por eles sob autorização das famílias, sobre a importância da viagem para dar visibilidade à pauta de direitos das crianças.

“Nunca tinha recebido uma oportunidade dessa”

Legenda: Márcio é um dos adolescentes da periferia de Fortaleza que vão competir na Copa do Mundo das Crianças de Rua, no Catar Foto: Divulgação/O Pequeno Nazareno

A insônia pela ansiedade de viajar não lembra, nem de longe, a falta de sono que dominava as noites de Márcio e da mãe quando dormiam no chão, num quartinho alugado por uma amiga para que não ficassem “ao relento” nas ruas de Fortaleza.

O choro da mãe à época também ganha, hoje, outro sentido: antes, preocupação, angústia por não ter sequer como alimentar a si e aos filhos; hoje, orgulho por ver o menino de 16 anos desbravar o mundo fazendo o que ama – jogando futebol.

Márcio Alfredo 16 anos Viemos de Manaus, e no avião minha mãe falou que em Fortaleza a chance de eu me tornar um jogador seria maior do que lá. E eu decidi que ia treinar, me dedicar pra tirar minha família do sufoco.

A situação de vulnerabilidade social fez o caminho de Márcio cruzar com o Projeto Juventude, ofertado pela associação OPN no Grande Vicente Pinzón, região que inclui bairros com alguns dos menores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade.

Por meio de uma competição realizada pelo projeto, Márcio foi um dos selecionados para treinar e se preparar para integrar a seleção na Copa do Mundo. “Fiquei muito orgulhoso. Eu nunca tinha recebido uma oportunidade dessa”, exclama, relembrando a empolgação da época.

Toda terça-feira, então, o menino saía correndo da escola estadual onde hoje cursa o 2º ano do ensino médio e rumava a Maranguape, onde fica o centro de treinamento da associação O Pequeno Nazareno. Nas idas e vindas, o rumo da própria vida mudou.

“Tô indo pro Catar não só pra jogar futebol, mas pra representar as várias crianças que dormem na rua, que às vezes saem de casa porque têm pai que bebe, usa drogas e bate, estupra, violenta o filho. Na rua, a criança se sente segura, mas não está”, diz, relembrando um dos objetivos da Copa: dar visibilidade aos direitos de crianças e adolescentes.

“Fizemos vaquinha pra pagar a viagem”

Legenda: Sítio da OPN em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, sedia treinamento dos adolescentes Foto: Divulgação/OPN

Ao todo, 11 meninos na faixa etária de 15 a 17 anos embarcaram, na manhã de hoje, de Fortaleza para o país que vai sediar não só a Copa do Mundo da Fifa, como também a das Crianças de Rua.

Do grupo, 8 vivem na capital cearense e 3 são atendidos pela OPN em Recife, em Pernambuco, onde a entidade também tem sede. “Alguns vivem em situação de rua, acolhidos pela OPN; outros vivem em vulnerabilidade social”, explica Antônio Carlos da Silva, assistente social da OPN.

Ele narra que o convite da Street Child United para os cearenses participarem da competição no Catar foi recebido com alegria, mas veio acompanhado de muita dificuldade e esforço “para fazer dar certo”.

Antonio Carlos da Silva Assistente social da OPN A viagem envolve muitos custos. A organização costuma bancar passagens e hospedagem, mas por causa da guerra houve redução e atraso no envio dos recursos. Quando chegou, as passagens já tinham aumentado R$ 35 mil. A instituição vai ficar com essa dívida.

Antonio ressalta, porém, que o objetivo maior é formar uma rede mundial de instituições que pautam, dão visibilidade e promovem os direitos e a proteção de crianças e adolescentes, sobretudo aqueles em situação de rua. E também proporcionar aos garotos nordestinos uma experiência inesquecível.

“É uma das experiências mais marcantes, porque é um evento grandioso, que tem um cunho de Direitos Humanos. Pra eles, o convívio e contato com outras culturas, outros países, é uma grande oportunidade; além de levar essa bandeira, aproveitar os holofotes pra causa”, destaca.

“É muito difícil viver sem ter ninguém por nós”

Legenda: David e Antonio Carlos, assistente social da OPN Foto: Divulgação/OPN

Veterano na delegação cearense que viaja para a Copa do Mundo das Crianças de Rua, David Santos, 21, embarca como embaixador da equipe. Para quem já viveu nas ruas de Fortaleza na infância, entrar num avião rumo ao Catar em nome da causa é “inacreditável”, como ele reconhece.

“Não consigo nem dormir direito. É gratificante representar todas as crianças em situação de rua, porque já fui uma. E é muito difícil viver sem ter ninguém por nós, sem um teto, sem proteção. Poucas pessoas reparam na gente”, desabafa David.

David Santos 21 anos Passei 1 ano e meio na rua, aí minha família buscou um abrigo pra mim e fui pro Pequeno Nazareno. Mudou minha vida totalmente. Foi lá onde aprendi a viver, ter amor ao próximo, dar valor à vida.

Longe das ruas e morando na unidade de acolhimento da OPN, David iniciou a prática de atletismo. Aos 16 anos, foi ao Rio de Janeiro e voltou com medalha de bronze na mala. Primeira e última competição. Quando voltou ao RJ, foi como espectador.

“Fui surfar em cima de um trem, sofri um acidente e perdi minha perna esquerda. O pessoal do projeto me deu todo apoio e a oportunidade de ir pro RJ pra conhecer as paralimpíadas, ver que eles não se rebaixam porque são deficientes”, diz o jovem, hoje praticante de natação.

“Me motivei, ergui minha cabeça e vi que não havia barreira ou dificuldade pra realizar meus sonhos.”

