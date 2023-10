Acordeonista Toninho Ferragutti faz show com Quinteto de Cordas neste sábado (14)

Referência da música instrumental no Brasil, o músico, compositor e arranjador Toninho Ferragutti fará show único neste sábado (14), às 20h, no Theatro José de Alencar (TJA). Ao lado do Quinteto de Cordas, o acordeonista encerra mini turnê em Fortaleza, com o show “De Sol a Sol”. O espetáculo conta com patrocínio exclusivo da Galvani Fertilizantes, via Lei Rouanet.

O show “Toninho Ferragutti e Quinteto de Cordas – De Sol a Sol” traz ao palco principal do TJA parte do repertório do disco homônimo, acrescido de arranjos inéditos para as obras “Alfredo” e “Bagualina” e de composições mais antigas do acordeonista, registradas em seu álbum “Nem Sol Nem Lua” (2006).

O espetáculo apresenta um trabalho de composição e orquestração do músico especialmente para a formação que inclui acordeon, contrabaixo, dois violinos, viola e violoncelo. “Compus e chamei vários arranjadores, inclusive eu, para fazer os arranjos da orquestração dessas composições, pensada exatamente nessa formação de quinteto de cordas. Essas composições trabalham com vários gêneros da música popular brasileira”, afirma Toninho Ferragutti.

O show de Toninho Ferragutti & Quinteto de Cordas já passou em cidades como Luís Eduardo Magalhães (BA), Belo Horizonte (MG), São João da Boa Vista (SP) e a própria capital paulista, sempre com grande sucesso de público e crítica. Toninho comenta a expectativa de encerrar a turnê em Fortaleza.

“Um show nessa formação, onde tem acordeon como protagonista, nesse cenário, onde se tem virtuosos acordeonistas, como é o caso do Ceará, do Nordeste, nessa região, que é uma referência, uma escola de acordeon e apresentar um show do jeito que se deve apresentar com boa luz, com boa estrutura, e poder estar viajando com músicos que compõem o quinteto, então a expectativa é grande”.

Com quase 40 anos de carreira profissional, sua discografia tem 15 álbuns solo e em parceria, com 3 indicações ao Grammy Latino. Possui extensa participação em centenas de álbuns e shows de artistas de renome, como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Maria Schneider, Lenine, Spok Frevo, Orquestra Jazz Sinfônica, OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), Orquestra Jovem Tom Jobim, Orquestra Versátilis, dentre muitos outros.

O músico também tem várias indicações a prêmios importantes, como o Prêmio Tim, Prêmio Governador do Estado de São Paulo, Prêmio da Música Brasileira. Recebeu o Troféu Açorianos, o Troféu Cata-Vento e, em 2017, foi premiado como Melhor Solista no 28º Prêmio da Música Brasileira. Lançou, em 2021, os álbuns De Sol a Sol (Selo Sesc), com obras inéditas para acordeom e quinteto de cordas, e o álbum Espelho de Som (Borandá), em duo com o clarinetista e saxofonista Nailor Proveta.

Sobre o Quinteto de Cordas

Luiz Amato – Natural de São Paulo, é violinista e professor, com mestrado pelo New England Conservatory (Boston, EUA) e doutorado pela Universidade da Califórnia (EUA). Foi diretor artístico da Orquestra de Câmara da UNESP e spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Atualmente é professor da UNESP.

Liliana Chiriac – Nasceu em Chishinau, Moldávia, e reside no Brasil desde 1998. Exerceu a função de concertino na Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e, desde 2002, integra o naipe de violinos da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal de São Paulo e da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. É professora da EMESP Tom Jobim, na capital paulista.

Adriana Schincariol – Violista e professora, integra a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal de São Paulo e leciona viola e música de câmara no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí (SP), nas faculdades UNI-FIAM e FAAM, no Instituto Baccarelli e na EMESP Tom Jobim.

Adriana Holtz - Natural de Sorocaba, cursou o Conservatório Dr. Carlos de Campos, em Tatuí, e formou-se no curso de Licenciatura em Música pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Foi primeiro violoncelo da Orquestra Experimental de Repertório (1994-1997) e integrou a Orquestra Jazz Sinfônica. Lecionou na ULM - Universidade Livre de Música e no Conservatório Musical Villa Lobos, em Osasco, onde formou-se pianista. Atualmente é integrante da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo).

Zé Alexandre Carvalho – Contrabaixista e arranjador, atua em diversos estilos e formações, tanto na área do popular como do erudito. Foi diretor pedagógico da Escola do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, e atualmente é professor titular da Faculdade de Música da Unicamp, mesma instituição onde formou-se bacharel, mestre e doutor em Música.

Serviço:

Toninho Ferragutti e Quinteto de Cordas – De Sol a Sol

Quando: 14 de outubro de 2023 (sábado), às 20h

Local: Palco Principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) / Ingressos solidários: R$ 25 + 1kg de alimento não-perecível, exceto sal (limitado a 70 unidades)

Vendas antecipadas: site Sympla Bileto TJA (https://bileto.sympla.com.br/event/86984) e na bilheteria física do equipamento (de terça a domingo, das 14h às 19h)

Classificação indicativa: livre

Outras info.: (85) 99238-8122 (bilheteria)

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais somente na Plateia (térreo)

Serviço de manobrista gratuito no local