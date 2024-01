Acert empossa nova diretoria para o biênio 2024/2025

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) tem novo comando a partir desta segunda-feira (8). Assumiu a presidência a jornalista e radialista Carmen Lúcia Dummar Azulai, iniciando o quarto mandato à frente da entidade para o biênio 2024/2025. A solenidade de posse aconteceu na sede da entidade.

A nova diretoria tem ainda como vice-presidentes: Ruy do Ceará Filho (Sistema Verdes Mares), Cyro José Franklin Thomaz (Sistema Jangadeiro) e João Dummar Neto (Grupo O Povo de Comunicação).

Carmen Lúcia é presidente da rádio Tempo FM, sendo a primeira mulher a liderar o segmento da radiodifusão no Ceará, já tendo exercido também a presidência do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Ceará (Sindatela).

"Me sinto muito honrada em ter sido novamente convocada para voltar à presidência da Acert, porque nós que fazemos rádio e televisão sabemos da importância que o rádio e a televisão têm para as pessoas, para a sociedade. O rádio e a televisão, como comunicação, são um dos pilares da democracia. Então essa defesa da liberdade de expressão é algo que sempre nos preocupa e é algo que sempre devemos estar atentos", disse a jornalista.

A atuação de Carmen Lúcia nos vários mandatos à frente da Acert e do Sindatel mereceu destaque entre os radiodifusores que participaram da última eleição, sendo unânime a expectativa de que melhores dias virão para o rádio e televisão cearenses, com a nova presidente e sua diretoria trabalhando no sentido de intensificar a luta para a solução dos principais problemas relacionados com os interesses da radiodifusão.

Carmen Lúcia pretende, nesse quarto mandato, estreitar ainda mais o relacionamento com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), apoiando as iniciativas da entidade máxima da radiodifusão brasileira e procurando apoio para os legítimos pleitos do segmento no Ceará.