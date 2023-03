Acert comemora 46 anos de atividade durante reunião em Fortaleza

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) celebra, nesta quinta-feira (16), 46 anos de existência. A data foi relembrada em reunião festiva, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza.

Na solenidade, o presidente da Acert, Afro Lourenço, discursou sobre as transformações e as evoluções das mídias de comunicação e comentou sobre parcerias da entidade com instituições para capacitar os profissionais da comunicação.

Legenda: Acert comemora 46 anos de existência em reunião festiva Foto: Fabiane de Paula/SVM

"Fizemos uma parceria com a Casa da Vovó Dedé, uma escola de comunicação de altíssima qualidade. Também fizemos uma parceria com o Senac para melhor qualificar os profissionais de comunicação, sobretudo [direcionada a] empresas de médio e pequeno porte, marketing e comunicação", comentou.

Lourenço acredita que essa qualificação irá ajudar empresas a "superar o mercado desafiante que agora experimentamos com esse mundo digital".

Em entrevista, Lourenço também relembrou como começou a trajetória na comunicação e como ela se relaciona com a entidade que hoje preside. "Meu pai trabalhou para a Rádio Verdes Mares desde a sua origem e eu a vivenciei no seu nascedouro. Foi aí que estimulou minha convivência com o meio da rádio difusão", comentou.

O QUE É A ACERT

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão atua no Ceará desde 16 de março de 1977 e reúne cinco emissoras de televisão, com sede em Fortaleza, e 181 emissoras de rádio AM e FM, das quais 16 estão instaladas na Capital.

O objetivo da entidade é atuar na defesa dos princípios democráticos, da livre iniciativa e da liberdade de programação e informação.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE