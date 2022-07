Academia Enem abre mais 3 mil vagas para curso preparatório em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza abriu nesta terça-feira (26) mais 3 mil vagas para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Academia Enem. As inscrições ficam abertas no Portal da Juventude até a próxima terça-feira (2).

O curso, viabilizado pela Secretaria Municipal da Juventude, é parceria com a plataforma de ensino online Descomplica. As aulas começaram em maio deste ano, com aulas virtuais e correção de Redação.

Os estudantes têm ainda aulões presenciais no Ginásio Paulo Sarasate. Os próximos encontros serão em agosto e outubro (ver cronograma abaixo)

Participam do Academia Enem alunos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. A prioridade é para alunos da rede pública.

"Os novos alunos terão acesso a aulas gravadas que poderão ser assistidas no celular ou em um computador a qualquer momento; aulas ministradas pelos principais professores do País na preparação para o Enem; amplo banco de questões para exercícios, que poderão ser feitos direto na plataforma e com correção imediata, além de soluções elaboradas por professores e outros estudantes", diz a secretaria, em nota.

Cronograma de aulões presenciais da Academia Enem:

Agosto

6 e 7 (sábado e domingo)

20 e 21 (sábado e domingo)

Horário: 13h

Outubro:

8 e 9/10 (sábado e domingo)

22 e 23/10 (sábado e domingo)

Horário: 13h

