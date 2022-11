Abatedouro clandestino com condições insalubres é autuado pela Agefis em Fortaleza

Um abatedouro clandestino no bairro Jardim Guanabara foi autuado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), após ação fiscalizadora constatar insalubridade e falta de documentos para o exercício correto das atividades na última sexta-feira (11).

No local, frangos estavam sendo abatidos sem inspeção sanitária nos fundos do estabelecimento. Além disso, a Agefis flagrou o comércio do alimento sem documentação necessária emitida pela Prefeitura de Fortaleza. Os produtos que saíam do abatedouro também não possuíam selo de inspeção, o que é ilegal.

A fiscalização teve parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), após solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

De acordo com a Lei Estadual nº 17.172, "é proibido produzir ou expedir produtos de origem animal que representem risco à saúde pública".

Autuação

Em frente às irregularidades encontradas, o abatedouro teve de ser notificado e recebeu uma autuação. Conforme a Agefis, o MPCE, que pediu a fiscalização, foi oficiado com laudos e relatórios fiscalizatórios.

"Nós realizamos ações contínuas em abatedouros a fim garantir a saúde da população. No referido estabelecimento, a Agefis constatou irregularidades sanitárias, em que todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas a fim de coibir estas práticas irregulares", pontua Reginaldo Araújo, diretor de Operações da Agefis.

Conforme a pasta, as inspetorias de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) participaram da ação, com objetivo de garantir a segurança dos agentes no local.

