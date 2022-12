80 bicicletas são acrescentadas ao projeto Bicicletar nesta quarta-feira (30)

Foram entregues, nesta quarta-feira (30), 80 novas bicicletas para compor o projeto Bicicletar. Além destas, foi prometida a chegada de mais 80 bicicletas até o fim de dezembro. Para complementar o sistema de bikes, foram adquiridos 100 dispositivos esticadores de correntes, desenvolvidos pela Serttel, 300 selas e mil pneus fabricados na China com matériais mais resistentes. A previsão de chegada das peças são para o próximo ano.

A expectativa é de que mais 300 bicicletas novas sejam injetadas até fevereiro de 2023. O uso das bicicletas acontece de forma gratuita ou a valores acessíveis, utilizando o aplicativo Bicicletar.

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Hoje, temos registradas mais de 90 mil viagens por mês pelo Bicicletar. E, ano após ano, estamos quebrando recorde. É um sistema que contribui para a saúde física e mental do fortalezense, além de ser sustentável, porque não polui, e vem fazendo Fortaleza se destacar nacionalmente quando somado a toda a estrutura cicloviária da cidade, que vem avançando. Temos mais de 417 km de ciclovias e a meta é chegar aos 500 km até o fim da gestão"

“Estamos trabalhando constantemente para fortalecer cada vez mais esse modal de transporte saudável, não poluente e oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Fortaleza, que já é reconhecido no Brasil e no estrangeiro”, ressaltou o secretário da Conservação e Serviços Públicos, Ferruccio Feitosa.