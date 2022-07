7 cidades têm abastecimento de água suspenso nesta quinta no Ceará; veja quais são

Pelo menos 7 cidades da região da Ibiapaba, no Ceará, ficarão sem abastecimento de água nesta quinta-feira (14). De acordo com a Cagece (Companhia de Água e Esgoto), a suspensão do fornecimento ocorre devido a um serviço de manutenção programada no sistema Jaburu.

Os municípios afetados são:

Tianguá

Viçosa do Ceará

Ubajara

Ibiapina

São Benedito

Carnaubal

Guaraciaba do Norte

A obra deve ser concluída às 16h desta quinta. Porém a distribuição de água pode demorar até três dias para ser normalizada em alguns locais.

"Durante o período de suspensão do abastecimento, a Cagece orienta a população que a água reservada seja consumida com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais", diz a companhia.

A Cagece afirma ainda que cliente podem tirar dúvida sobre a manutenção na região pela Central de Atendimento, no telefone 0800.275.0195.