4 a cada 10 usuários frequentam mesmo ponto de drogas em Fortaleza há mais de 10 anos

Questões sociais, econômicas, afetivas, de saúde física e mental. São múltiplos os motivos que levam e mantêm alguém no vício em drogas. Em Fortaleza, 43% dos usuários de um ponto de consumo de crack e outras substâncias já frequentam o local há pelo menos 10 anos.

O “raio-x” de uma das regiões onde eles se concentram consta no Levantamento de Cenas de Uso em Capitais (Lecuca 2022), realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Fortaleza, Brasília e na Cracolândia paulista.

Nove territórios importantes de consumo de crack e outros entorpecentes na capital cearense foram informados ao estudo por “atores com experiência nas políticas sobre drogas e em cenas de uso”:

Comunidade do Oitão Preto (bairro Moura Brasil);

Av. Leste Oeste (bairro Moura Brasil);

Centro de Fortaleza;

Papicu;

Parangaba;

Serrinha;

Barra do Ceará;

Gentilândia (bairro Benfica)

Av. Tristão Gonçalves (Centro), no período noturno.

O que mais se adequava à pesquisa, porém, era o território do Oitão Preto, que teve quatro pontos escolhidos para receber os pesquisadores, em 2021. Vale destacar que a escolha foi metodológica, e não se deve estigmatizar o território.

“Considera-se uma cena de uso o local em que são verificados no mínimo 15 usuários de crack parados (não em trânsito entre duas localidades), por pelo menos 3 dias consecutivos”, explica o relatório.

O critério “não foi encontrado em nenhuma das demais localidades visitadas no estudo exploratório, caracterizadas por uma alta concentração de pessoas em situação de rua, mas sem características que evidenciassem o consumo de crack”, complementa.

O levantamento foi feito por meio de visitas aos 4 perímetros em que os usuários se aglomeram. Em média, 64 pessoas frequentam esses locais por dia, segundo o Lecuca, sendo o horário das 15h o de maior concentração.

Vício prolongado

A pesquisadora Clarice Madruga, coordenadora do estudo e professora da pós-graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp, aponta que um dos “achados” foi visto somente em Fortaleza: a chamada “cena de uso híbrida”, quando os usuários e a comunidade local se misturam e convivem.

“Não tínhamos essa configuração em nenhum outro lugar, e ela refletiu nos números: como a proporção alta de pessoas que estão na cena de uso há mais de 10 anos. Isso acontece porque elas são da comunidade, moram lá, têm família morando lá”, observa Clarice.

Em Fortaleza, a maioria dos usuários de substâncias como crack já frequenta a mesma cena de uso há pelo menos cinco anos. Do total, 43% consomem drogas no local há 10 anos ou mais, segundo o estudo.

Além disso, um a cada 4 entrevistados já buscaram um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e 57% relatam que já fizeram algum tratamento para dependência química – mas, ainda assim, permanecem assíduos na cena de uso.

A pesquisadora da Unifesp afirma que todos os usuários em Fortaleza, assim como em Brasília e São Paulo, “estão num grau de dependência bastante alto”, e vivem uma lacuna de acesso a serviços integrados de saúde e assistência social.

“Falta uma articulação que permita que os indivíduos, quando entrem na rede de saúde, possam ter um percurso mais delimitado de reinserção social. Há um fenômeno de porta giratória: eles passam pelo serviço de saúde, mas isso não tem o andamento que poderia ter”, lamenta.

Clarice cita ainda que “embora seja uma doença crônica, com recaídas, uma proporção menor voltaria às cenas de uso se houvesse mais serviços que oferecem uma linha de cuidados contínua”.

A pesquisa traçou não apenas o perfil dos usuários de crack e outras drogas, mas verificou o histórico de saúde deles.

80% afirmam nunca ter tido Covid;

75% não estavam vacinados contra o coronavírus;

3 a cada 10 usuários já tiveram tuberculose;

Um terço deles já testou positivo para sífilis;

68% já tiveram ideação ou tentaram tirar a própria vida;

Entre as mulheres, 54% já tentaram suicídio (entre homens, 20%).

Os problemas de saúde, porém, são apenas o terceiro motivo que já levaram os usuários a interromperem ou reduzirem o consumo da droga.

Políticas integradas

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que são realizadas buscas ativas para identificar “situações de riscos sociais” nos territórios e destacou o “Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), voltado à prevenção de rompimento dos vínculos familiares e a violência”.

A gestão garantiu, ainda, que realiza “ações por meio da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas, que atua de forma integrada com as secretarias municipais com projetos de promoção de saúde, qualidade de vida e reinserção social por meio do esporte, da arte e cultura, além de qualificação profissional”.

Sobre a comunidade do Oitão Preto, a prefeitura cita que, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), são ofertadas “ações de promoção à saúde mental e prevenção do uso abusivo de substâncias psicoativas no território” desde setembro de 2021.

“Redução de danos”

Para Paulo Quinderé, doutor em Saúde Coletiva e professor de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), um dos principais desafios das políticas sobre drogas na cidade é implementar “estratégias de redução de danos”.

É preciso, segundo ele, tirar o foco da “guerra às drogas” e fortalecer políticas de educação em saúde e de promoção da qualidade de vida dos usuários, “priorizando ações que os protejam, e não os marginalizem e segreguem socialmente”.

Paulo Quinderé Psicólogo e professor da UFC Quando o foco do cuidado prioriza a abstinência do uso de drogas, se baseia na recaída como um fracasso. Nem todas as pessoas querem parar de usar drogas, outras não conseguem, e nem por isso deixaremos de oferecer cuidado e assistências a ela.

O psicólogo complementa que “quando se pauta por ações que minimizem os riscos e os danos e tenham o próprio usuário como referência de ação, pode-se produzir novas pontes de acesso e ampliar o escopo de ações aos mais diversos grupos de usuários”.

Como estratégias possíveis para lidar com os efeitos nocivos do consumo de entorpecentes, ele lista:

Informar os usuários sobre como realizar o uso de drogas de uma maneira segura e menos prejudicial;

Oferecer insumos para que o uso possa ocorrer sem maiores danos, como pela distribuição do cachimbos individuais de crack e orientação pelo uso individual, para evitar doenças;

Identificar as cenas de uso e realizar ações de saúde e de assistência, procurando estabelecer esses pontos como focos de ações de redução de danos de maneira mais integrada;

Priorizar junto aos usuários ações de cultura, esporte, lazer, educação e geração de renda juntos aos demais setores das políticas públicas oferecidas pelo Estado.

Clarice Madruga, pesquisadora da Unifesp, frisa que é crucial ofertar um tratamento global, que enxergue a dependência química como “uma doença biopsicossocial”, que exige um processo de recuperação, e não só de saúde.

“Não adianta só desintoxicação, é uma doença crônica, vai ter recaída. Para que seja mínima, é necessário que tenham amparo social, além de saúde. Essa é a mensagem mais importante.”

