2 cidades do Ceará entram em estado de emergência por estiagem, reconhece Defesa Civil

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), reconheceu a situação de emergência em Itapajé e Irauçuba devido à estiagem. A resolução consta em portaria publicada nesta segunda-feira (4) no Diário Oficial da União (DOU). Outras cinco cidades também estão em situação de emergência.

Até o próximo dia 13 de setembro, Itapajé também estado de calamidade pública devido a chuvas intensas. Essa situação foi reconhecida pelo Governo Federal no dia 16 de março de 2023. Além disso, o município do Vale do Curu também já tinha enfrentado estiagem reconhecida em janeiro deste ano.

Com o reconhecimento federal da Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP) decretada pelo município, Distrito Federal ou estado em decorrência de desastre, há a possibilidade de acesso a recursos federais complementares para a execução de ações de resposta e reconstrução.

Além de estiagem, os municípios tiveram situação de emergência reconhecida nesta segunda-feira por seca e tempestade.

Bahia

Bom Jesus da Lapa - Estiagem

Ceará

Itapajé - Estiagem Irauçuba - Estiagem

Minas Gerais

Teófilo Otoni - Tempestade Local/Convectiva - Granizo

Pernambuco

Bom Jardim - Estiagem

Piauí

São Raimundo Nonato - Seca

Paraná

Santo Antônio do Sudoeste - Tempestade Local/Convectiva Vendaval

Desastres registrados no Ceará

Ao longo de 2023, um total de 53 municípios tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos. Ao todo, 27 registraram estiagem — sendo que 8 tiveram essa situação reconhecida mais de uma vez durante o ano —, 25 registraram chuvas intensas e três tiveram seca reconhecida com portarias publicadas nos meses de março e abril.

Além disso, em uma cidade, Capistrano, ocorreram enxurradas, e em outra, Umirim, houve alagamentos. Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).