149 cidades do Ceará têm menos de 1 médico para cada mil pessoas; veja mapa

Acessar serviços de saúde pode ser desafiador para quem depende do SUS. Em algumas cidades cearenses, o problema começa na base: 149 dos 184 municípios do Estado têm menos de um médico por mil habitantes. Em média, são 8 a cada 10 cidades nessa situação (veja mapa abaixo).

Entre os locais com maior disponibilidade de profissionais que atendem pelo SUS estão Barbalha (6,5), Fortaleza (2,6) e Cascavel (2,5); e os que constam com menor proporção de médicos são Santana do Acaraú, Umari e Cariré, com taxa de 0,1 cada. Pacujá, próximo a Sobral, aparece com quadro zerado.

Procurado pela reportagem, o secretário municipal de Saúde, Flávio Marcílio Saraiva, não reconheceu a informação, e apontou que existem, hoje, 3 médicos atuando nos 3 postos de saúde da cidade.

Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), referentes a julho de 2023, coletados e tabulados pelo Diário do Nordeste. A base, que está sujeita a atualizações, mostra a quantidade de médicos que atendem pelo SUS, em todas as especialidades, por município.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) não possui um índice definido como ideal para países, estados ou cidades, mas o governo brasileiro utiliza a taxa do Reino Unido, que tem sistema público de saúde, como parâmetro: lá, são 2,7 médicos por mil habitantes.

Fortaleza tem taxa similar: atualmente, são 2,6 médicos para cada mil moradores. Conforme o CNES, a capital cearense possui 6.259 profissionais desse tipo cadastrados e que atendem pelo SUS, distribuídos a uma população de 2,4 milhões de habitantes, conforme o Censo Demográfico 2022.

Atenção primária é a mais afetada

A defasagem do número de profissionais no interior do Estado prejudica principalmente a atenção primária, base do sistema de saúde, como aponta Rilson Andrade, presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems/CE).

“Pelo município não conseguir alocar um médico numa Unidade Básica de Saúde, toda uma comunidade que utiliza esse serviço passa a ser prejudicada. Isso ainda contribui para o aumento de atendimentos ambulatoriais no hospital, sobrecarregando um serviço que deveria ser exclusivo para urgência e emergência”, avalia.

Arthur Aguillar, diretor de políticas públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps), observa que a atenção básica é a mais prejudicada no interior, já que os serviços secundários e terciários “tendem a estar em capitais ou polos regionais”.

Arthur Aguillar Diretor de Políticas Públicas do Ieps Os prejuízos são imensos. Na atenção primária estão os serviços com maiores consequências pra população, como pré-natal e vacinação. E ela é a ordenadora do sistema: se um munícipe precisa de algo mais complexo, tem de ser referenciado pela atenção primária. Se ela não funciona bem, o acesso a outros níveis de atenção é impedido.

Sobre a falta de um “índice ideal” por parte das autoridades de saúde, o especialista afirma que alguns cálculos de taxa de médicos por mil habitantes “são baseados na quantidade de necessária para suprir a saúde materno-infantil, mas à medida que as doenças crônicas preocupam, por exemplo, já é outra conta”.

“O fato é que um médico para mil pessoas é certamente muito pouco. E se um lugar tem menos de um médico por mil habitantes, ele não está bem”, sentencia.

Legenda: Vacinação é um dos serviços básicos à população realizados pela atenção primária Foto: Thiago Gadelha

O médico Marco Túlio Ribeiro, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), pontua que “há poucos especialistas no interior, a não ser em polos”, mas algumas especialidades estratégicas são muito afetadas.

“O médico de família e comunidade tem capacidade de resolver de 85% a 90% dos problemas: somos a principal especialidade que deve ter investimento e ser interiorizada. Outro exemplo é que sabemos que a população está envelhecendo, e temos poucos geriatras no Ceará”, alerta.

Por que temos poucos médicos

Questões financeiras, de estrutura e pessoais dos médicos são os principais fatores citados pelos gestores e especialistas como motivos para o número insuficiente de profissionais da categoria no Ceará, sobretudo no interior.

Rilson Andrade, presidente do Cosems, afirma que “o que mais interfere na fixação dos médicos nos municípios não é o salário propriamente dito, mas a escolha do profissional por estar o mais perto possível dos grandes centros urbanos, ficando mais difícil para os municípios do interior nessa disputa de mercado”.

Arthur Aguillar, do Ieps, aponta a capacidade fiscal dos municípios como principal fator. “Médico é caro, e sobretudo as pequenas cidades tendem a ter menos arrecadação que as grandes. Isso torna difícil conseguir ter o médico, construir uma UBS.”

“Há ainda a dimensão de identificação do médico com o território onde está trabalhando. Eles tendem a residir onde nasceram ou onde estudam: se uma cidade não consegue formar médicos, a fixação do profissional é mais difícil”, acrescenta o especialista.

Os “preocupantes vazios assistenciais”, como define o professor Marco Túlio, estão ligados ainda à estrutura ofertada aos profissionais. “Nas regiões mais longínquas, o local de trabalho, a estrutura da cidade, a falta de locais para diversão, alimentação, influenciam a permanência do médico”, diz.

O problema também pincela o contexto de uma cidade grande como Fortaleza, como o vice-presidente da SBMFC exemplifica. “O próprio Mais Médicos propõe prover médicos a locais que não têm, desde o interior até as periferias dos grandes centros, que têm dificuldades de fixar médicos: como as Regionais 1, 5 e 6 de Fortaleza.”

Como ampliar a assistência

Para Rilson Andrade, que também é secretário de Saúde de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, focar numa distribuição “mais regional possível” das vagas do Mais Médicos é uma das soluções-chave para sanar os vazios nas cidades menores.

“O Ministério da Saúde precisa entender que o País é rico em diversidades regionais. Enquanto o salário e as condições ofertadas ao médico do Amapá forem as mesmas do de Curitiba, haverá uma procura superior às capitais e cidades de maior poder econômico”, exemplifica o gestor.

Rilson Andrade Presidente do Cosems/CE Da mesma forma, dentro dos estados teria de existir uma diferença, por exemplo, de valores ofertados ao médico que fica na capital e grandes centros urbanos para os que ficam no Interior, com todas as dificuldades que lhe são pertinentes.

O diretor de políticas públicas também cita o Mais Médicos como medida importante, mas acrescenta que “criar programas de fixação de médicos” nos territórios e incentivar a formação de novos profissionais são pontos fundamentais.

“Será que o médico que vai fazer uma residência num lugar remoto da Amazônia não poderia ter redução na conta do Fies? Será que não seria eficaz ter esquemas de bolsa-permanência pra que estudantes de regiões com poucos médicos ingressem na carreira?”, cita, mencionando ainda o fortalecimento da telemedicina como alternativa.

Trabalhar as soluções do problema em longo prazo, desde a formação dos médicos em sala de aula, também é o caminho proposto pelo médico Marco Túlio.

Marco Túlio Ribeiro Vice-presidente da SBMFC e prof. da UFC Deve haver uma política direcionada para formação adequada de recursos humanos para trabalhar com SUS, principalmente nos vazios geográficos. Pra que os médicos da atenção primária sejam de família e comunidade, que tenham uma resolutividade maior.

O professor aponta ainda que o Ceará precisa ter um diagnóstico de quais profissionais e especialidades são mais necessários, “para que se direcione a formação nesse sentido”; além de investir na telemedicina, “uma grande saída pra que a gente tenha uma qualidade assistencial em locais mais distantes”.

União foca no Mais Médicos

Legenda: Programa Mais Médicos é foco federal para ampliar acesso à saúde pública Foto: Karina Zambrana/Ministério da Saúde

O Diário do Nordeste questionou o Ministério da Saúde (MS) sobre quais ações federais podem dar suporte ao Estado e aos municípios para ampliar a disponibilidade de médicos e fortalecer a rede pública de saúde, já que as secretarias municipais apontam o apoio federal como indispensável nesse processo.

Em nota, a Pasta garantiu que “trabalha arduamente para garantir o acesso à saúde a todas as pessoas que mais precisam, o que inclui as periferias das grandes cidades, os pequenos municípios e os chamados vazios assistenciais”, e frisou o Mais Médicos como principal estratégia para isso.

“Em todo o País, foram mais de 5.900 vagas. O edital teve o objetivo de atender os vazios assistenciais, regiões de alta vulnerabilidade, difícil fixação e com alto índice da população que depende unicamente do SUS”, destacou a nota.

O MS pontuou, ainda, que “além do Médicos, atua no fortalecimento das equipes que atuam na Atenção Primária. Para isso, a nova gestão atendeu aos pedidos de ampliação dessas equipes, com 9.500 credenciamentos”.

O Ceará tinha, até julho deste ano, 6.042 equipes de saúde de diversos tipos – 307 a mais em relação a dezembro de 2022. A maioria delas é de saúdes da família (2.983) e bucal (2.380). Fortaleza concentra 951 das equipes, de acordo com dados do CNES, seguida por Juazeiro do Norte (172) e Sobral (145).

Já a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) frisou que "a Atenção Primária à Saúde é gestão plena dos municípios", e que ao Estado "compete dar apoio à qualificação dos profissionais, apoio técnico a regiões e municípios, ao monitoramento de indicadores e atualização dos sistemas de informação, além de outras ações que promovam o fortalecimento da regionalização da saúde".

A Pasta ressaltou ainda que está desenvolvendo um projeto de Planificação da Atenção à Saúde com foco na atenção primária, "com o objetivo de qualificar e fortalecer a ação municipal de acordo com as particularidades de cada região". As atividades iniciam no próximo mês.

Por fim, a secretaria destacou "a atuação das 22 policlínicas que disponibilizam atendimento ambulatorial especializado, auxiliando a rede pública de assistência à saúde no Estado, e a reativação da Comissão Coordenadora Estadual do programa federal Mais Médicos, o qual já direcionou 800 profissionais para o Ceará".