127 cidades do Ceará têm alerta de baixa umidade do ar no fim de semana; vejas locais e o que fazer

Um dos fatores que podem amenizar as altas temperaturas, a umidade do ar deve ficar baixa em 127 cidades cearenses, neste fim de semana. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido de sexta (6) até a noite de domingo (8).

De acordo com o aviso, o índice deve variar entre 20% e 30%, oferecendo risco baixo, mas potencial, à saúde da população e a incêndios florestais.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) pondera que o nível ideal de umidade relativa do ar para o organismo humano não deve ser inferior a 60%.

No Ceará, o alerta para o fim de semana atinge praticamente todo o Estado, exceto a faixa litorânea e os municípios próximos. Em Fortaleza, por exemplo, a umidade mínima registrada nessa sexta (6) pelo Inmet era de 50%.

As cidades com alerta de baixa umidade do ar para o fim de semana são:

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Apuiarés

Aracoiaba

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Baturité

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Catarina

Catunda

Cedro

Choró

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ereré

Farias Brito

Forquilha

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granjeiro

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Mucambo

Mulungu

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacujá

Palhano

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Ubajara

Umari

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

O que fazer quando a umidade do ar está baixa?

O Inmet orienta que a população deve tomar alguns cuidados com a saúde nessa situação, incluindo:

Beber bastante líquido;

Evitar desgaste físico nas horas mais secas;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Usar hidratante para pele;

Umidificar o ambiente;

Contatar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193), caso necessário.

Por que o calor aumentou no Ceará?

Os meses de setembro, outubro e novembro são, historicamente, os mais quentes do ano, como pontuou Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), em entrevista ao Diário do Nordeste no mês passado.

“Com poucas nuvens, a radiação solar incide diretamente e, inclusive, outubro é o mês de maior incidência de radiação solar no Estado. Isso é ótimo para a geração de energia, por exemplo, mas causa um desconforto considerável para a população”, reconhece.

Meiry destacou ainda os impactos para o Ceará da onda de calor que atinge outras regiões do Brasil.

Meiry Sakamoto Gerente de Meteorologia da Funceme Isso afeta aqui as nossas temperaturas? Há alguns impactos sim. Na semana passada, tivemos dois municípios que passaram dos 40°C, Jaguaribe e Barro, isso está totalmente acima da temperatura máxima esperada.

A meteorologista lembrou também que a ocorrência do El Niño, que já se estende por alguns meses, contribui para o cenário. “As águas quentes do Oceano Pacífico, caracterizando o El Niño, também contribuem para aquecer a atmosfera. Essas águas mais quentes têm uma interação oceano-atmosfera e acabam impactando as temperaturas do ar.”