1.184 incêndios residenciais foram registrados no CE em 2022, aponta Corpo de Bombeiros

Ao todo, 1.184 ocorrências de incêndios residenciais foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) em todo o território cearense no ano passado. Desse número, divulgado pelo órgão na sexta-feira (6), 931 incêndios ocorreram em residências com edificações únicas, enquanto 253 foram registradas em locais com mais de uma residência construída.

Em nota, o Corpo de Bombeiros alertou para o fato de que o trabalho realizado pela perícia possibilita a elucidação das causas dos incêndios. Por conta disso, constatou-se que os eletrônicos, como ventiladores e condicionadores de ar, por exemplo, são alguns dos itens apontados como os principais causadores de incêndios residenciais.