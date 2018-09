Voos aquecem o setor turístico em Canoa Quebrada

00:00 · 20.09.2018

Novos voos para Mossoró têm feito crescer o número de turistas nas praias de Aracati. O destino chama atenção com suas dunas e falésias ( Fotos: Jade Queiroz/MTur )

O setor turístico é um dos mais beneficiados pela integração aérea envolvendo o chamado Nordeste Setentrional. O início dos voos da companhia aérea Azul em Mossoró, no Rio Grande do Norte, já tem reflexos no turismo do litoral leste cearense, especialmente no município de Aracati, que, por sua vez, aguarda o início das atividades do aeroporto da cidade.

Pensando nisso, mais de cem agentes de viagem reuniram-se no último fim de semana, na Praia de Canoa Quebrada, para otimizar o atendimento e se prepararem para essa ampliação de público.

Vale lembrar que a Azul Linhas Aéreas iniciou operação em Mossoró no mês de junho. Os voos são realizados por modernos turboélices ATR 2-600, com capacidade para até 70 assentos. "Aracati, Mossoró e Recife são cidades que de muitas formas se conectam, seja historicamente, ou mesmo pelo interesse do pernambucano em conhecer Canoa Quebrada, por exemplo. Então esse grande encontro de agências de viagens e seguradoras já foi preparado antes mesmo do início desses voos, que agora vêm somar", explica Pablo Fernandes, da receptivo MS Tur, empresa realizadora do evento em parceria com a seguradora Global Travel Assistance (GTA).

Ação

O encontro foi realizado nos dias 15 e 16 no auditório da barraca Chega Mais e teve o apoio da Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada (Asdecq).

De acordo com Fernandes, o momento atual é de redescobrimento das belezas naturais e potencial turístico da Rota das Falésias. "Fortaleza já vê Canoa Quebrada com outros olhos. Antes, muitos fortalezenses não se imaginava pernoitando. E o pernambucano, pela proximidade e voo (1h10 de duração de voo até Mossoró, que fica a uma hora de carro de Aracati), vê o destino como mais próximo ainda. Então, precisamos estar preparados para esse fluxo".

Pablo Fernandes acrescenta que o maior consumidor da Azul é o agente de viagens. "Isso significa que, com a proximidade de Recife com Mossoró e Canoa a partir desses voos, cabe a nós ficarmos atentos para esse segmento".