Um paraíso no Litoral Oeste

00:00 · 12.07.2018 / atualizado às 00:23 por Levi de Freitas - Editor interino

Palm Beach Chalés & Restô, em Caetanos, é uma das pousadas da região que oferece conforto sem perder o ar rústico que é uma das principais atrações de quem visita Amontada e comunidades vizinhas As vilas de pescadores possuem estrutura para receber e acompanhar os turistas em diversos passeios inesquecíveis pelas piscinas naturais formadas por entre as dunas e nas areias das praias

Um verdadeiro paraíso em pleno litoral do ceará. Amontada, distante aproximadamente 157 quilômetros de fortaleza, abriga praias sossegadas e exuberantes. Dentre elas está caetanos de cima, que ostenta os lençóis cearenses, região de piscinas naturais que encantam quem as conhece, pela beleza e pelo cenário de tranquilidade.

Caetanos de cima (ou apenas "caetanos", para os íntimos), é uma comunidade em amontada que leva o turista de volta a tempos em que a comunicação móvel era apenas um sonho distante. O ar rústico convida a se desligar um pouco da correria do dia a dia, garantindo sossego em meio às dunas e lagoas. São os chamados lençóis cearenses, marca da localidade, e uma das grandes belezas do litoral oeste do ceará.

A região, apesar do distanciamento de toda a correria das grandes cidades, possui estrutura para receber turistas. As acomodações são charmosas e chamam atenção pelo estilo rústico, que garantem a sensação de estar em um lugar onde a natureza é o foco.

A empresária camila cacau, proprietária da palm beach chalés & restô, em caetanos, cita o exemplo do estabelecimento que administra como opção para quem quer aproveitar o melhor da região.

"a maior atração aqui são os lençóis cearenses. É um cenário bem paradisíaco, nada de construção externa, um paraíso natural. Temos chalés individuais de madeira, apartamentos, deck com piscina, restaurante na pousada aberto ao público e até, aluguel de quadriciclo. No mês de julho, recebemos muitos turistas, fica bem movimentada a região", observa.

Bons ventos

O público que busca Amontada é bem variado. Famílias, viajantes que caçam belezas naturais, estrangeiros, ávidos pelas atrações brasileiras. Entre eles, há os praticantes de esportes náuticos como o kitesurf. A partir do mês de agosto, os esportistas aparecem em maior quantidade, em busca dos bons ventos da região.

Icaraizinho

Outra praia que atrai olhares é Icaraizinho de Amontada. No local, as piscinas naturais se formam na maré baixa. Há alguns anos, era praticamente desconhecida do público de outros Estados. Entretanto, a vila de pescadores ganhou projeção e novos visitantes.

Dentre as opções de diversão, além da tranquilidade da praia, dos bons ventos para os esportes e das belezas da natureza, estão os passeios em veículos off-road. Fazer as trilhas pelas dunas nos veículos 4x4 são momentos que ficam na memória pela adrenalina e aventura propiciadas.

Outra sugestão para aproveitar a região é a praia de Moitas, distante cerca de seis quilômetros de Amontada. Lá, a grande atração é o passeio pelo rio Aracatiaçu, onde fica a incrível "Ilha das Ostras".

Mais informações

Município de Amontada fica a 196 Km de Fortaleza.

O acesso pode ser feito carro pela Rodovia CE085

A empresa de ônibus Fretcar faz o trajeto até Icaraizinho. A passagem custa (em média ) R$ 21,10

www.amontada.ce.gov.br