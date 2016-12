Roteiros imperdíveis no berço das artes

00:00 · 29.12.2016

O Museu do Prado é o mais importante da Espanha. Seu imponente prédio em estilo neoclássico abriga um acervo com mais de 17 mil obras de arte

É fato. A Europa apresenta o melhor roteiro de viagem para quem ama as diversas vertentes culturais. Do cinema à literatura, passando pela música e artes plásticas, o velho continente tem destinos imperdíveis.

"De museus a festivais, de roteiros de filmes a personagens da literatura universal, há uma infinidade de possibilidades para planejar uma viagem especial pelos países da Europa", diz o diretor de Marketing da Comissão Europeia de Turismo, Miguel Gallego.

Ele não exagera. Para quem é fã da Sétima Arte, uma boa pedida é agendar as férias levando em conta as datas dos principais festivais de cinema. Em fevereiro, o destino pode ser Berlim, onde acontece o Festival de Cinema Berlinale. A cidade também é conhecida pela sua vida noturna e traz muitas opções de passeios culturais e baladas.

Maio é o mês do Festival de Cannes, na França. Também vale a pena passar um fim de semana em Mônaco e conhecer um país que é cenário de muitos filmes. Em setembro é época do Festival Internacional de San Sebastián, na Espanha. A cidade também guarda tesouros arquitetônicos em sua área costeira, com pontes magníficas.

Outra opção para os cinéfilos é seguir, literalmente, um roteiro de filme. Os fãs da Trilogia "Antes do amanhecer" podem fazer um tour pela Europa seguindo os passos dos personagens na Áustria, França e Grécia. Outro "personagem-inspiração" é o Don Vito Corleone. Para quem vai para a Itália, a família criada por Mario Puzo leva o nome dessa bela cidade.

Dos livros às ruas

Se a inspiração for tirada das páginas de livros, a Europa faz com que o turista possa reviver cenários das obras de grandes escritores como Victor Hugo, Milan Kundera, J. K. Rowling, entre outros.

Em Dublin, na Irlanda, pode-se seguir os passos de "Ulisses" de James Joyce. Em 16 de junho é o feriado de "Bloomsday" onde é possível ouvir trechos do livro por toda a cidade e fazer visitas aos locais que o personagem percorre na obra com encenações teatrais.

Um dos famosos escritores da República Tcheca é Franz Kafka. Em Praga, o "Café Louvre", fundado em 1902, era ponto de encontro do autor de "A Metamorfose" e seus amigos. Também vá até a "Kafka Bookstore", biblioteca que pertenceu ao pai do escritor e, hoje, vende todos os livros dele em diversas línguas.

Também dá para "voltar" ao início do século XX de Ernest Hemingway de "Paris é uma festa" quando ele convivia na cidade com intelectuais como Gertrude Stein, James Joyce, e F. Scott Fitzgerald.

Som dos festivais

Os festivais de música europeus já são famosos. Na Áustria, o badalado show Snowbombing anima os fãs de música eletrônica e de esqui no começo de todo mês de abril. O evento é realizado na cidade Mayrhofen, em pistas de esqui, florestas e campos de iglu.

O nome da cidade Roskilde é quase uma ode à palavra "rock". E não é por acaso que essa pequena cidade na Dinamarca recebe um dos maiores festivais de rock do continente. Todos os anos, entre junho e julho, bandas como Arctic Monkeys e Foo Fighters visitam os palcos do Roskilde.

Berço da arte

Grandes pinturas e esculturas clássicas e contemporâneas estão em museus em toda a Europa. Renomados artistas viveram por todo o continente, como Monet, Picasso, Da Vinci, Renoir, Van Gogh, entre outros. Um roteiro por templos da arte, como o Museu do Louvre e o d'Orsay, em Paris, são indispensáveis. O Museu do Prado e o Reina Sofía, em Madrid, na Espanha, são considerados alguns dos mais importantes do mundo.

Em Florença, na Itália, as Galerias Uffizi merecem uma visita para ver obras únicas que contam a história da Humanidade, como o Nascimento de Vênus, de Botticelli, A Anunciação, de Leonardo da Vinci, ou as obras de Rafael ou Dürer. Já em Viena, o Museu Belvedere abriga a maior coleção de Gustav Klimt.