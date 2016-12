Rio de Janeiro encanta turistas com novas atrações

00:00 · 22.12.2016 por Irailton Menezes* - Especial para o Tur

A paisagem do Rio foi declarada Patrimônio Mundial, pela Unesco Museu do Amanhã já é um dos equipamentos culturais mais visitados do País. O prédio foi erguido ao lado da Praça Mauá, na zona portuária do Rio

Definir o Rio de Janeiro em uma única palavra seria impossível, pois as paisagens, diversidade, praias e vários estilos de vida englobam tudo o que a essência da Cidade Maravilhosa pode proporcionar. E além dos cartões-postais conhecidos pelo mundo inteiro, tem novidades para quem chega em busca de diversão e cultura.

Recentemente, o Rio Convention & Visitors Bureau elaborou uma visita a pontos turísticos tradicionais e também a novos equipamentos. O Diário do Nordeste participou dessa jornada de descobertas, começando pelo bairro de Santa Teresa, onde ficam alguns dos meios de hospedagem mais descolados. Fruto de uma marca que já existe há oito anos, com sede em Paris, o hotel Mama Shelter Rio é uma síntese de sofisticação, bem-estar e preços acessíveis.

"O Mama Shelter é um lugar para as pessoas curtirem uma boa bebida, uma boa comida, se divertir com música ambiente, e, se quiserem ficar para dormir, temos os quartos. Este é o conceito. Um lugar onde as pessoas se sentem em casa", explica a gerente Viviane Rizzatti.

Não é à toa que o Mama Shelter Rio fica localizado em Santa Teresa. O capricho dos ambientes aliado ao estilo de vida do bairro traduz bem o que a rede tem a oferecer em várias partes do mundo, como Marsellie, Istambul, Lyon, Bordeaux, Lille e Los Angeles, onde estão as demais franquias.

Subindo um pouco a ladeira, fica o Santa Teresa Hotel, primeiro MGallery by Sofitel do Brasil (único cinco estrelas do bairro carioca), que já hospedou, inclusive, estrelas como Alanis Morissette, Robert Plant e Amy Winehouse. O local guarda em si a rica história de um casarão feito em 1850, com 4 mil m², onde a estrutura foi totalmente preservada para abrigar o lobby e os apartamentos, com todo requinte e luxo, com vista para a Baía de Guanabara e o Cristo Redentor e as montanhas da Capital.

"As peças que podemos observar pelo jardim é um projeto do MGallery. Teremos novas exposições a cada dois meses", explica Nathan Kunigami, responsável pelo marketing do hotel.

Uma atração à parte no Santa Teresa Hotel é o Bar dos Descasados. Nesse espaço, marcado pela leveza e um toque refinado, os frequentadores podem degustar drinques criados pelo chef Renato Tavares.

Grande equipamentos

Muito além das praias e do Corcovado, o Rio oferece novos e interessantes passeios. É o caso do AquaRio e o Museu do Amanhã. O primeiro encanta não só pela estrutura em si, como pelas muitas espécies que ficam espalhadas por vários corredores, durante a visitação. Crianças, jovens e adultos curtem bastante a experiência, ao dar de cara, por exemplo, com um tubarão, separado do público apenas por uma parede de vidro.

O equipamento de visitação pública, 100% privado, dispõe também de material multifuncional de educação, pesquisa sobre as espécies, conservação, lazer, entretenimento e cultura. São 26 mil m² de área construída e 4,5 milhões de litros de água, que fazem do AquaRio o maior aquário marinho da América do Sul.

Bem perto dali está o Museu do Amanhã. Mas antes de chegar lá, não tem como não se encantar com o mural do grafiteiro Eduardo Kobra, que deu o tom da sua arte no Boulevard Olímpico da Praça Mauá, na Zona Portuária. São 3 mil m² de pura arte.

Museu do Amanhã

Com uma estrutura inovadora, o espaço permite ao visitante uma verdadeira reflexão sobre os valores éticos da sustentabilidade e da ciência. O local oferece a possibilidade de uma observação profunda das moléculas, átomos e micro-organismos que dão origem à vida e os desdobramentos da sua rotina.

Depois da visita, tem, claro, a pausa para o almoço. Nesse caso, vale conferir um dos mais renomados restaurantes do Brasil, o Fogo de Chão, que dispõe de um cardápio recheado de pratos e petiscos, que fazem a combinação perfeita com cervejas, coquetéis e as deliciosas caipirinhas feitas com a cachaça da casa.

No happy hour, uma boa dica é conferir o restaurante Aconchego Carioca que promove um verdadeiro passeio pela culinária brasileira, sob comando das chefs Kátia e Bianca Barbosa, mãe e filha.

Luxo e sofisticação

Após explorar vários pontos da Cidade Maravilhosa, como o Pão de Açúcar e o Santuário do Cristo Redentor, a parada final pode ser feita em grande estilo, em um dos hotéis mais luxuosos do Brasil; o Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.

Nos dois últimos anos o hotel passou por reforma avaliada em US$ 55 milhões que o elevou à categoria Grand. Também é o único do Rio com acesso direto à Prainha do Vidigal, com área de lazer projetada por Burle Marx

*O repórter viajou a convite do Rio Convention & Visitors Bureau, Sheraton Grand Rio Hotel & Resort e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes