Réveillon na praia de Águas Belas

00:00 · 21.12.2017

Alegria, alegria! Chegando à praia de Águas Belas, em Cascavel, serão essas as duas palavras mais ouvidas pelos visitantes que buscam diversão, lazer e relax em um só lugar.

No local onde o "sol beija a lua e rio abraça o mar", as belezas naturais são a atração principal. Além da praia, pode-se banhar nas águas claras do Rio Mal Cozinhado, passear pelas dunas, conferir as falésias e experimentar as delícias da cozinha praiana.

É em meio a esse paraíso que o hoteleiro José Mamede Rebouças comanda o hotel Jangadas da Caponga, uma referência em hospedagem qualificada.

É nesse cenário, a apenas 60 Km de Fortaleza, que acontecerá o "Réveillon da Alegria". O pacote de quatro dias e três noites dá direito a desfrutar de uma festa no melhor estilo tropical, com ceia completa, ao som de duas bandas, e show pirotécnico. Durante esse período, o hóspede poderá desfrutar das dependências do hotel e de passeios na região.

Hotel Jangadas da Caponga

Av. Ipanema, s/n - Águas Belas. Cascavel

Fones: (85) 3334.8723 / 98858. 6339

www.jangadasdacaponga.com.br