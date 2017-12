Réveillon em Fortaleza

00:00 · 21.12.2017 / atualizado às 02:10 por Marlyana Lima - Editora

O Réveillon do Marina Park comemora seu jubileu de prata. A festa reúne 5 mil pessoas e oferece 22 bufês e 10 bares que servem lagosta, camarão, filé, entre outras delícias, além de bebidas como champanhe, uísque e vinho ( Foto: Lucas Moura )

Virar o ano em Fortaleza tornou-se um sonho de consumo para milhões de brasileiros. É o que aponta as pesquisas realizadas pelos mais conceituados sites de buscas e agências de viagens: a capital cearense só perde para o Rio de Janeiro quando se trata de destino preferido para se passar o Réveillon.

Seja no Aterro da Praia de Iracema, onde acontecem os shows gratuitos e a tradicional queima de fogos ou nos clubes que se tornaram referência nessa comemoração, o que não faltam são turistas, e moradores, encantados com as possibilidades de diversão.

A indústria turística, claro, comemora o sucesso. Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza, diz que estão sendo aguardados 650 turistas nesse período, o que significa um impacto de R$ 1,5 bilhão na economia local.

"Estamos trabalhando para que a cidade seja cada vez mais um destino de Réveillon importante. Nosso plano é lançar o evento e divulgar suas atrações com antecedência cada vez maior para que as pessoas possam programar a viagem a Fortaleza. No próximo ano, devemos fazer isso no início do segundo semestre", avisa.



Luxo, exclusividade, infraestrutura diferenciada, atrações renomadas e muita gente bonita são as marcas do Réveillon do Colosso. A paisagem paradisíaca completa o clima para uma comemoração memorável (Foto: Alana Andrade)

Com 12 atrações confirmadas para a festa que começa às 17h (ao estilo do projeto Pôr do Sol), continua com grandes shows e só termina na manhã do dia 1º de janeiro, o Réveillon de Fortaleza terá o maior show pirotécnico do País, com 18 minutos (um minuto a mais que o de Copacabana, no Rio).

"Tenho certeza que será a melhor festa de todas, seja pela organização, a segurança e as atrações. Estamos felizes em saber que os pequenos e médios hotéis e pousadas já estão com 100% de ocupação. Os grandes hotéis chegarão a 98%. Isso nos deixa ainda mais otimistas em relação à alta estação", conclui o secretário.



"Réveillon Velas do Mucuripe" é o tema da tradicional virada do ano no Iate Clube de Fortaleza (Foto: Lucas Moura)

Marina é referência

A festa no Marina Park completa 25 anos e carrega o título de maior Réveillon de hotel do Brasil. "Fomos pioneiros e acreditamos no potencial do evento. Quando começamos, a ocupação em Fortaleza nesse período ficava em torno de 30%. Muita gente até deixava a cidade. Hoje vemos o movimento contrário, com ocupação hoteleira de quase 100% na Capital", pontua Eliseu Barros, diretor-geral do hotel.

Este ano, o "Réveillon Marina 25 Anos" contará com a presença de astros como Wesley Safadão e Maiara & Maraisa. "Estamos esperando 5 mil pessoas. Entre os turistas, a maioria vem de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, além de estados do Norte e Nordeste", informa.



Pelo segundo ano consecutivo, Golf Ville Resort Residence promove o Réveillon Pan'o Novo (Foto: Lucas Moura)

Colosso

Outra festa que já ganhou fama fora do Estado é a do Colosso Lake Lounge que chega agora à quinta edição. O Réveillon, no badalado point, será animado por nomes consagrados como Simone e Simaria, Matheus e Kauan e DJ Alok.

A infraestrutura novamente promete chamar a atenção pela excelência, luxo e exclusividade, incluindo o bufê e serviço completo de bebidas. Este o ano, o tema é "Saint Tropez", uma referência ao ponto de encontro de muita gente bonita e descolada.

Golf Ville

Em sua segunda edição, o "Réveillon Pan'o Novo 2018", no Golf Ville Resort Residence, em Aquiraz, contará com os cantores Thiaguinho, Luan Santana, Felipão e o projeto dos DJ's Make U Sweat. A área de mesas inclui serviço de "soft dinner", open bar e uma garrafa de espumante por mesa. O 'lounge' disponibiliza cerveja, refrigerante e água e "soft food" (frios e salgados).

Tradição no Iate

O Iate Clube de Fortaleza promove o "Réveillon Velas do Mucuripe" e promete a experiência única de passar a virada do ano em espaços paradisíacos, ao som da cantora Carla Cristina e da banda Noda de Caju, além de show pirotécnico e serviços "all inclusive" de bebidas e bufê.

Saiba mais

Réveillon de Fortaleza - no Aterro da Praia de Iracema

Com 12 atrações e show pirotécnico de 18 minutos

A partir das 17h - Entrada gratuita

Réveillon Marina Park 2018

Shows de Wesley Safadão, Maiara & Maraísa, Paulo José e banda e DJ Dennis

Av. Pres. Castelo Branco, 400

A partir das 22h

Fone: (85) 4006.9595

WhatsApp: 9.9237.0277

www.reveillondomarinapark.com

Réveillon Colosso - Saint Tropez - 2018

Shows de Simone e Simaria, Matheus e Kauan, Alok, Jonas Esticado e os DJs Doozie, Sevenn, Leo Lanvin e Mitchlj

A partir das 21h

Rua Hermenegildo Sá Cavalcante

S/n - Edson Queiroz

www.reveilloncolosso.com.br

Réveillon Velas do Mucuripe - Iate Clube

Shows de Carla Cristina e banda Noda de Caju

A partir das 22 h

Av. Vicente de Castro, 4813 - Mucuripe

Fones: (85) 3032-0791 / 9.99110367

www.Iateclubefortaleza.com.br

Réveillon Pan'o Novo 2018 no Golf Ville

Shows de Thiaguinho, Luan Santana, Felipão e DJ's Make U Sweat

A partir das 21h

Golf Ville Residence - Av. Arunã - Lot. Parque das Fontes - Aquiraz

Fone: (85) 9.8108.2017

www.reveillonpanonovo.com.br