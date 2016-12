Relax no clima ameno de Pacoti

00:00 · 22.12.2016

Em meio à natureza exuberante de Pacoti, os chalés são aconchegantes e oferecem instalações com varanda, TV e chuveiro elétrico ( Foto: Alex Costa )

Que tal planejar as férias longe da agitação das grandes metrópoles e aproveitar o tempo livre relaxando no clima ameno da Serra de Baturité? É pensando em atender o público que valoriza a tranquilidade e o contato direto com a natureza que o Hotel Chalé Nosso Sítio se prepara para a alta estação.

Lazer e descanso

Localizado numa área de 230 hectares, na cidade de Pacoti, distante cerca de 100 quilômetros de Fortaleza, o Chalé Nosso Sítio é perfeito para quem deseja um mix de lazer e descanso em um lugar paradisíaco.

Os visitantes podem escolher entre chalés e apartamentos, que oferecem total conforto em meio ao clima ameno da serra, onde a temperatura média fica em torno de 20º C durante o dia e cai para 16º C à noite.

O hotel conta com 10 chalés, cada um com duas suítes, dotadas de cama king size, cama de solteiro, TV com parabólica, chuveiro quente, sala, cozinha americana, varanda com churrasqueira e um chuveirão.

Quem preferir pode optar pelos apartamentos. São 12 no total e todos são equipados com varanda. As unidades têm capacidade para abrigar um casal e dois adicionais e possuem chuveiro quente, frigobar e TV.

O clima ameno também é um convite para as atividades de lazer. O Chalé oferece atrações como pesca esportiva, futebol, vôlei, spiribol, sinuca, banho de cachoeira, passeios de charrete e a cavalo, playground, trilhas ecológicas, quadriciclo, cama elástica e parede de escalada.

O hotel conta com restaurante próprio, onde é servido o café da manhã, e o apoio de três terceirizados: o Armazém 47, Do Lago e Budega do Astélio, onde os menus dispõem de comidas típicas, regional e francesa.

Mais informações

Hotel Chalé Nosso Sítio

Pacoti (CE)

Fones: (85)3325.1234/99984.0282

Www.Chalenossositio.Com.Br