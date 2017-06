Refúgio na Serra de Guaramiranga

00:00 · 08.06.2017

Localizado na entrada de Guaramiranga, o Chalé das Montanhas aposta no Dia dos Namorados (12 de junho) e feriado de Corpus Christi para atrair hóspedes

Fugir da agitação da cidade grande sem precisar viajar para muito longe é uma das vantagens de ir a Guaramiranga. O que tem de pequena - é menor cidade do Ceará em área e população - tem de acolhedora. Em meio ao verde do Maciço do Baturité, promove importantes eventos culturais e oferece ótima infraestrutura de hotéis, restaurantes e áreas de lazer.

Que tal, então, escolher o destino, a 110 quilômetros de Fortaleza, para curtir o Dia dos Namorados e o feriadão de Corpus Christi (15 a 18 deste mês)?

O charmoso hotel Chalé das Montanhas aposta nas datas para atrair hóspedes neste mês de junho. Está localizado na entrada principal de Guamiranga e fica próximo de igrejas, teatro, trilhas, pesque-pague, cachoeiras, restaurantes e lojas.

Os 26 confortáveis apartamentos (estilo flat) são equipados com cama de casal, televisão, varanda, minicozinha, frigobar e água quente. Têm cama de casal e, ainda, é possível acomodar acompanhantes.

Os valores das diárias variam por estação e eventos promovidos na serra. Dependendo da data da estadia, há promoções. Os períodos que mais recebem hóspedes são feriadões e férias de meio e fim de ano, além do Réveillon. "O Festival Jazz & Blues (Carnaval) e a Semana Santa são o carro- chefe. Porém, alguns festivais religiosos também dão muita movimentação", afirma Wilson Bezerra, proprietário do hotel, em parceria com Emilia Magi Bezerra.

Área de lazer

Inaugurado em 1999, o Chalé das Montanhas tem ampla área de lazer com sala de jogos, piscina, centro de convivência, TV por assinatura, internet, área infantil com playground.

Outra atração do Chalé das Montanhas é o restaurante aberto ao público. Com serviço à la carte (almoço e jantar), destaca no menu o "Filé das montanhas", a "Picanha à tutuca" e a "Peixada".

O café da manhã, no sistema de buffet, é irresistível. Tem tapioca, ovos e cuscuz feitos na presença dos hóspedes. Isso sem falar na variedade de frutas e frios. Tudo isso em meio à natureza, com clima ameno (entre 15 e 23ºC) e a beleza das flores. Cenário que, além de tranquilidade, proporciona aos hóspedes um bem-estar inigualável.

Chalé das Montanhas

Rodovia CE-060, Km 110, s/n Guaramiranga - Ceará

Maciço de Baturité

Telefones: (85) 3246.1165 / 99683.7574/9992..6804

Emiliamagi@hotmail.Com