Puro relax em Pontal de Maceió

00:00 · 06.04.2017

Feriadão chegando e muita gente já está arrumando as malas para aproveitar as folgas em uma das muitas praias paradisíacas do Ceará. No litoral leste, uma das mais indicadas para quem está em busca de tranquilidade é Pontal de Maceió, no município de Fortim.

A praia tem uma localização privilegiada: fica entre a Barra do Rio Jaguaribe - que divide Fortim de Canoa Quebrada - e a Barra do Rio Pirangi, na divisa com Parajuru. Por isso mesmo, a pequena vila de pescadores mantém o seu charme rústico.

O destino, embora longe dos agitos tradicionais do litoral, tem uma boa estrutura para receber os turistas. Barracas de praia, bares e restaurantes, assim como pousadas e hotéis garantem o bem-estar de quem chega.

É o caso do Pausa Hotel, um típico pé na areia, instalado a 50 metros da praia. O estabelecimento fica entre a praça central - centro de atrações noturnas com restaurantes e lojas - e a praia principal do Pontal com suas barracas de praia onde são servidos os tradicionais frutos do mar. Vale a pena experimentar os peixes e lagostas fritos.

O hotel tem um charme único. Sua estrutura e decoração sugerem o despojamento praiano e encantam à primeira vista. O conforto também está garantido. Ao todo são 33 apartamentos, todos com varanda, camas tamanho king, chuveiro elétrico, TV de 40 polegadas, ar-condicionado e frigobar. Quem preferir pode optar por unidades conjugadas, preparadas especialmente para quem viaja com a família.

Relaxamento e diversão

Na área externa, os hóspedes podem usufruir do bar e de todos os procedimentos relaxantes do spa local, equipado com salas de massagem e salão de estética.

Além dos banhos de mar, o hóspede também pode aproveitar o "dolce far niente" à beira da piscina ou se divertir na área de jogos que agrada a crianças e adultos.

Para quem busca mais aventuras do que descanso, também há opções interessantes e de baixo custo. É possível agendar desde excursões ecológicas pela região e passeios a cavalo até aulas com instrutores de esportes náuticos como kite e surfe.

Mais informações

Pausa Hotel

Pontal de Maceió -Fortim

Fone: (88)3413.2048

www.pausahotel.com