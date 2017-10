Províncias catalãs têm potencial turístico

00:00 · 12.10.2017

Tradição e paixão se misturam na formação dos "Castells", as torres humanas que chegam a alcançar vários metros de altura. Um espetáculo tipicamente catalão

Das quatro províncias que compõem o que pode vir a ser o novo país europeu, Barcelona é destaque absoluto na política e economia. Mas não há como negar que, culturalmente, as demais regiões se revelam muito sedutoras para os que buscam atrações turísticas que fogem ao lugar comum.

Começamos por Tarragona. A cidade, distante apenas 100km de Barcelona, conta com um rico passado que conseguiu superar o peso do tempo e da a força especulativa. Restos da presença romana podem ser vistos pela cidade toda. A importância desse legado é tão grande que a Unesco declarou o conjunto arqueológico de Tarraco como Patrimônio Mundial.

Suas principais atrações turísticas estão relacionadas com o passado romano e medieval. Portanto, não deixe de conferir o anfiteatro de Tarragona, uma construção que fica ao lado do mar. Nele aconteciam as lutas de gladiadores e as execuções públicas. No século XI, uma basílica visigótica foi construída no interior, e mais tarde uma igreja medieval.

Cultura e tradição

O Balcó del Mediterrani também vale a visita. Trata-se de um belíssimo mirante que fica em um extremo da Rambla Nova, uma das principais avenidas de Tarragona. Sua localização, 40 metros acima do nível do mar, garante uma vista única do Mar Mediterrâneo.

Na província de Girona, o destaque é o Parque Natural da Zona Vulcânica La Garrotxa, ideal para quem aprecia as maravilhas naturais da região. Nada menos do que 40 vulcões (adormecidos) e 20 fluxos de lava basáltica formam essa incrível paisagem da Península Ibérica. Já a província de Lérida, poderia ser chamada de Terra dos Gigantes graças às enormes esculturas de personagens produzidas pelas oficinas locais.

Outra tradição espetacular da Catalunha é a formação dos "Castells", incríveis torres humanas de vários "andares" de altura. Uma paixão que os catalães mantêm viva há séculos, assim como o sonho da independência.