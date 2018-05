Praia, esporte e muita festa agitam a Ilha do Sal

00:00 · 10.05.2018

São muitas as opções de esportes náuticos e de aventura. Um dos mais curiosos é o flyboard que aproveita a turbina do jet ski como uma bomba d'água para impulsionar uma pessoa em cima de uma prancha Na ilha, é possível nadar bem próximo a peixes, tubarões e golfinhos. Guias especializados conduzem os visitantes ao melhores pontos para apreciar a rica fauna marinha da região

Tomar uma caipirinha feita com grogue (cachaça típica) à beira da piscina ou simplesmente uma cerveja Strela à sombra de um guarda-sol em Santa Maria já torna o dia de qualquer viajante proveitoso. Quem preferir, pode pedir um suco de fruta (a maioria é importada) ou ler um bom livro nas espreguiçadeiras dos hotéis. Caminhar pela praia também é válido.

Em Cabo Verde, o sol está presente o ano todo, mas o clima, durante o inverno no hemisfério norte, é um pouco frio por conta dos ventos. Então, vale a pena colocar na mala um casaquinho para a noite e o protetor solar para os dias de praia.

> Cabo Verde: Paraíso africano

Quem gosta de aventura podem optar por um mergulho nas águas cristalinas. Uma das opções é a empresa Atlantic Star Nautical Center. Um passeio custa em média 30 euros por pessoa com direito à roupa apropriada e snorkel. Os interessados devem reservar com 24h de antecedência o passeio que dura em torno de uma hora. A empresa disponibiliza dois instrutores que farão todo o procedimento de embarque e mergulho nos locais adequados.

Para quem deseja mergulhar em águas mais profundas, a operadora cobra a partir de 59 euros com todo o equipamento necessário incluso. Antes é preciso ter aulas práticas com os instrutores. A Atlantic Star oferece ainda equipamentos para a prática de kitesurf, além de outros esportes náuticos bem populares nas ilhas.

Os ventos no Sal são mais fortes entre novembro e maio. É quando a temperatura oscila entre 18° e 25°C, e deixa o tempo mais ameno. Para os fãs de kitesurf as praias ao sul da ilha são as mais indicadas. Não é à toa que um dos grandes campeões mundiais do esporte, Mitu Monteiro, é uma das celebridades mais famosas da Ilha.

Entre os lugares mais visitados de Sal está o píer de Santa Maria, onde é possível acompanhar a chegada dos pescadores com o peixe fresco. Além disso, é ponto de encontro na cidade com um movimento intenso de moradores e turistas.

De lá, indo em direção à cidade de Espargos, pode-se visitar as Salinas de Pedra de Lume. De acordo com o guia da Morabitur, Emanuel Lopes, a água do mar entra naturalmente pelo solo e chega até a cratera do vulcão inativo. As salinas começaram a ser exploradas por volta do século XIX. Atualmente, o sal produzido no lugar é comercializado apenas localmente. Muito procurado pelos turistas, o banho nas salinas custa 5 euros. Por conta da forte presença do sal na água, o corpo não afunda.

Depois do banho, a melhor pedida é nadar próximo ao cardume de tubarões (do tipo limão). É possível chegar perto deles na Shark Bay, mas é recomendado o uso de sapatos especiais e a ajuda de um guia local ao custo de 2 euros.

Após o mergulho com os tubarões, os visitantes podem ir a Buracona, mais ao norte da ilha, onde a presença de rochas vulcânicas é grande e onde o banho de mar entre as pedras é convidativo. Perto dali uma fila se forma para ver o Olho d'Água, uma caverna subaquática com vários metros de profundidade onde os raios de sol incidem e formam um olho azul embaixo dos pés dos visitantes.

Para encerrar o dia, uma parada para avistar as miragens antes do almoço em Espargos. Lá os visitantes descem do carro e veem um mar no meio do deserto onde é possível fotografar o fenômeno. É possível fazer essa volta à ilha ao custo de 25 euros com a empresa Morabitur. Durante todo o passeio, os visitantes conhecem a vida, cultura e história de Cabo Verde, além de passar por várias cidades do Sal, como Murdeira, Palmeira e Espargos.

Noite de agitos

Após um dia de andanças, os turistas precisam conhecer a agitação da noite cabo-verdiana. As opções começam ainda na quinta-feira e adentram o fim de semana. As festas iniciam na Quinta Louca, dia em que os turistas encontram muitos lugares com música típica e grande movimentação.

Um dos pontos mais animados da Ilha é no Funaná Museo Vivo, onde o visitante paga 3 euros para entrar. O tíquete dá direito ainda a uma bebida grátis. Com a noite apenas começando, é possível dançar ao som de DJs e sentir a brisa da praia uma vez que o local está à beira-mar.

A partir daí observa-se o movimento de moradores e visitantes aumentar. Europeus e africanos se misturam ao ritmo de músicas cabo-verdianas, francesas, inglesas, norte-americanas, latinas e até ritmos brasileiros.

Para quem prefere os jogos de azar, a Ilha dispõe de um cassino, o Casino Royal, que funciona a partir das 16h e que tem música ao vivo em alguns dias da semana, além de diversas máquinas e jogos.

Hospedagem

Com uma gama de opções de hospedagem, a ilha não deixa a desejar. As alternativas vão desde pousadas mais simples a resorts de luxo. O lugar atende a todos os públicos, faixas de idade e classes sociais.

Em Santa Maria, é possível encontrar hotéis menores, com preços mais acessíveis ou estabelecimentos mais sofisticados, com o Hilton Cabo Verde Sal Resort. O equipamento possui 241 quartos, bares, restaurantes, além de espaços para turismo de negócios.

Outra opção de resort para brasileiro é a rede espanhola Meliá. Com quatro unidades no Sal, a variedade dos hotéis é um diferencial para quem viaja com a família, incluindo crianças, casais e solteiros.

Saiba mais

Como Chegar

Cabo Verde Airlines oferece voo direto saindo de Fortaleza às segundas, quartas e sextas

www.flytacv.com

Receptivo e passeios

Os pacotes podem ser reservados com a empresa Morabitur

morabitur.santamaria.com

Onde ficar:

Meliá - www.melia.com

Riu - www.riu.com

Morabeza - www.hotelmorabeza.com

Hilton - www.hiltonhotels.com

Odjo D'Água - www.odjodagua-hotel.com

Oásis Atlântico - www.oasisatlantico.com