Planeje melhor a próxima viagem

00:00 · 06.04.2017 por Marlyana Lima - Editora

Cada vez mais brasileiros querem viajar nas férias e feriados prolongados. Para aproveitar bem essas oportunidades e conhecer novos destinos, seja no Brasil ou no exterior, nada melhor do que planejar antes

O primeiro passo é aproveitar as folgas emendáveis e viajar, mas sem comprometer o orçamento. Afinal, o ano de 2017 está repleto de feriadões e o planejamento é fundamental para manter as contas no azul.

A pesquisa de preços é a dica número 1 dos especialistas. Os pacotes de vantagens e descontos, oferecidos por empresas que atuam no setor, também são numerosos, afinal de contas o orçamento familiar é restrito mas a vontade de viajar do consumidor, ilimitada.

Para Valter Patriani, vice-presidente de Produtos, Vendas e Marketing da CVC, apesar de o brasileiro gostar de viajar também nos feriados, ele opta por fazer escolhas mais apuradas nas viagens fracionadas. "São nove os feriados prolongados (de 2017) e, por mais que goste de viajar, o brasileiro é racional na hora de definir os seus gastos com lazer", observa.

Quais os destinos de viagens com as melhores relações custo/benefício? Criança paga hospedagem? Qual o valor médio dos passeios e refeições? Tem desconto se pagar à vista ou quantas são as parcelas sem juros? São esses os raciocínios que, segundo o executivo, as famílias mais fazem na hora de escolher para onde ir. Do outro lado do balcão, os agentes procuram "customizar" a viagem de acordo com o orçamento disponível.

Para economizar

Se a viagem tiver trechos aéreos, a dica é: planeje com meses de antecedência, assim quando chegar a data de embarque, as parcelas já estarão quitadas e haverá dinheiro livre para passeios, gastos com alimentação e compras no destino turístico. Algumas operadoras, já vendem pacotes com até 18 meses de antecedência do embarque.

Caso a viagem tenha ficado para última hora, a melhor opção é garimpar promoções tipo "saldão de pacotes" ou opções em voos fretados, que costumam oferecer preços atrativos.

Se estiver embarcando para o exterior, é bom ficar atento às promoções com câmbio promocional que é aplicado no preço do pacote, ou seja, convertido para reais no ato da compra e parcelado em até 10 pagamentos sem juros. Também dá para incluir no pacote os passeios que se deseja fazer no destino. Assim, se evita gastos com a moeda local.

Como o dinheiro anda curto, a melhor opção é usar o parcelamento no boleto bancário. Dessa forma, o cartão de crédito fica livre para qualquer emergência durante a viagem. Para quem não gosta de parcelar, dá para negociar desconto com a operadora se o pagamento for à vista.

Olho nos detalhes

Em relação às despesas durante a viagem ao exterior, opte pelo cartão pré-pago ou moeda em espécie para limitar os gastos com antecedência. Vale a pena pesquisar preços da alimentação local e, dependendo do custo, talvez a melhor recomendação seja optar por hospedagem com meia pensão.

Encurtar o passeio nem sempre reduz as despesas, principalmente se a viagem for em voo fretado, que costuma ser mais em conta que o regular. Nesse caso, bom mesmo é controlar as compras.

Para baratear a viagem, algumas operadoras oferecem opções de hospedagem em apartamentos duplos, triplos e, em alguns casos, quádruplo, sendo uma opção mais em conta para acomodar a família.

Vale a pena também escolher pacotes que oferecem passeios inclusos, seguro viagem e assistência de guia. Caso queira ter mais liberdade, inclua a retirada e devolução de um carro alugado no aeroporto, cujo serviço pode ser parcelado em até 10 vezes em reais e não cobra adicional por quilometragem ou seguros.

Antes de tomar a decisão, consulte se a operadora tem acordos com hotéis que garantem tarifas mais baixas. Alguns deles preferem repassar preços mais em conta para as agências, que, por sua vez, garantem ocupação média aos estabelecimentos ao longo do ano.