Pé na areia e diversão nas Praias de Paracuru

00:00 · 29.12.2016 por Marlyana Lima - Editora

A Praça do Farol é o principal cartão-postal de Paracuru, que faz parte da Rota dos Ventos Praia da Pedra Rachada é uma das mais procuradas por quem gosta de mar tranquilo. Na maré baixa, é comum a formação de piscinas naturais ( Fotos: Helene Santos )

Colocar os pés na areia da praia e aliviar o calor do verão nos verdes mares cearenses é o desejo de milhões de brasileiros que sonham em passar as férias na Terra da Luz. Chegando aqui, o que não faltam são opções para se divertir em meio a cenários paradisíacos.

Um dos locais que reúne atrações para diferentes perfis de turistas é Paracuru. Aliás, o único município do Estado com sede à beira-mar - além de Fortaleza - é perfeito não apenas para os que vêm de fora. Quem é cearense e não conhece as belezas do lugar, pode ficar certo que a viagem vale a pena.

A cidade que ganhou fama pelo carnaval agitado, se reinventou a partir da qualificação dos equipamentos hoteleiros e gastronômicos e hoje aposta no turismo o ano inteiro. Aliás, Paracuru integra a Rota Costa dos Ventos e está nas prateleiras de importantes operadoras de viagens, um sinal claro de que está pronto para atender bem aos visitantes de todas as partes do mundo.

Atualmente, a primeira impressão que se tem de Paracuru é de uma cidade litorânea charmosa, bem estruturada e privilegiada pela natureza com seus 20 quilômetros de praias, estendendo-se às lagoas, bicas de água doce, dunas de areia branca, arrecifes, coqueirais, piscinas naturais e o estuário do Rio Curu. É bom reservar tempo porque os passeios convidam a caminhadas e mergulhos em diferentes pontos desse litoral.

Na costa, não dá para resistir às piscinas naturais que se formam em maré baixa. Nesse caso, tome o rumo da Praia da Pedra Rachada, ideal para famílias acompanhadas de crianças.

Pode ser em um passeio de bugue, mas o bom mesmo é fazer uma bela caminhada para conhecer outras belíssimas praias. Entre elas, não deixe de conferir a do Vapor, Munguba, Pau Fincado e do Canto.

Para muitos, a Praia das Almas é mais encantadora. Há pouco movimento e o cenário emoldurado pela Duna do Pico Alto, juntinho ao mar, se transforma uma pintura viva ao pôr do sol. Aos sábados, o espetáculo ganha trilha especial ao som de saxofone. Em meio ao happy hour exuberante, os mais aventureiros aproveitam as areias brancas das dunas para praticar o sandboard.

Aliás, a aventura também encontra seu lugar nas praias do município cada vez mais procuradas pelos praticantes de esportes náuticos, em especial kite e windsurfe. Novatos e atletas chegam em busca das condições perfeitas para "voar" sobre as ondas.

A Costa é dos ventos

O sol constante e os ventos de até 40 quilômetros por hora ajudam e muito. Durante as férias, as praias - especialmente a Praia do Quebra Mar - ganham o colorido das pipas e velas. E mesmo quem ainda não tem tanta intimidade com o kite e o wind acaba se rendendo à adrenalina dos esportes náuticos.

Para dar uma ajudinha, os instrutores de cursos especializados oferecem aulas a partir de R$ 150. Também dá para alugar equipamentos a um preço bem razoável.

Aproveite a estadia

Os meios de hospedagem também se modernizaram para receber os visitantes e os prestadores de serviços passaram por cursos de qualificação.

Segundo a Associação Turística de Paracuru (ATP), a cidade conta com quatro hotéis e em torno de 30 pousadas que, juntos oferecem cerca de mil leitos. A maioria fica localizada próximo ao Centro e à Praia da Munguba e cobra diárias que variam de R$ 100,00 a R$ 200,00, dependendo do período do ano. O valor inclui o café da manhã.

Quando chega a noite, a animação tem endereço certo: a Calçada da Fama, no Centro de Paracuru e pertinho da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, é onde ficam os mais badalados bares e restaurantes que oferecem música ambiente e ao vivo. Ouve-se do forró pé-de-serra aos DJs, com suas batidas eletrônicas.

Na temporada de férias, é comum também a realização de feirinhas de artesanato na praça, próximo ao farol, símbolo máximo da cidade. Dedique um tempinho a esse programa, porque os souvenirs feitos de palha, madeira ou tecidos bordados são uma prova da criatividade nativa.

Gastronomia

A chegada dos turistas estrangeiros também impulsionou o aprimoramento da infraestrutura de receptivo, em especial barracas de praia, bares e restaurantes. Hoje, Paracuru oferta cardápios que incluem até sofisticados pratos à base de escargot.

Mas, claro, as delícias da culinária costeira são as mais procuradas. Vale provar a tradicional peixada cearense ou o peixe inteiro assado, acompanhado de baião de dois e macaxeira frita. As porções são generosas e os preços convidativos. Para beber, nada melhor do que cerveja gelada ou caipirinhas de frutas.

Onde Ficar:

Vento Brasil Hotel

R. Ormezina Sampaio, 240 - Centro - (85) 3344-2400

Hotel Dunas de Paracuru

R. Gabriel Ferreira Neri, 1965, Lagoa - (85) 3344-1965

Pousada Kite Village

R. Cap. José Teles, 8, (85) 3344-1502

Pousada Sol & Lua

R. Izaura Moreira Lima, 203 - (85) 3344-2055

Pousada Wind Paracuru

Av. Beira Lago, 100, (85) 98594-0122

Pousada Bons Ventos

R. Fco. Fernandes do Vale, 189, (85) 98535-2190

Onde comer:

Restaurante Le Jardin

R. Cel. Meireles 101 - Centro

Pizzaria Papagayo

R. Cel. Meireles, 107 - Centro

Restaurante Fórmula 1

R. Saturnino de Carvalho, 2 - Centro (85) 3344-2048

Restaurante Paiol

R. Ormezinda Sampaio 293 - Centro (85) 3344-2890

Barraca Quebra Mar

R. Praia Paracuru 2 - Arraial (85) 3344-1556

Brasileirinho

R. Cel. Meireles,129 - Centro (85) 3344-1502