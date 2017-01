Passeios pelo Vale do Café

00:00 · 26.01.2017 por Marlyana Lima - Editora

Localizada na cidade de Vassouras, a Fazenda do Secretário chegou a possuir 500 mil pés de café Fazenda do Paraízo, considerada a "joia" do Vale do Café, foi locação de inúmeras gravações de novelas ( Fotos: ValedoCafeRio )

Que tal viajar no tempo e se deliciar com o clima de um Brasil colonial rico em histórias e tesouros arquitetônicos? É exatamente essa a proposta dos idealizadores dos novos circuitos turísticos do Vale do Café, que podem ser percorridos no interior do Rio de Janeiro.

Os municípios de Barra do Piraí, Valença, Piraí, Vassouras e Rio das Flores, que há séculos foram responsáveis pela maior produção de café do País, fazem parte dos roteiros e revelam a história, cultura, gastronomia e natureza, ainda vivas na região.

Dentro dessa "rota" estão 13 empreendimentos turísticos entre fazendas históricas, pousadas, hotéis, restaurantes, alambique e loja de artesanato, que se articularam em grupo há mais de um ano, sob o nome de "Vale do Café Rio", para aprimorar a oferta turística da região.

A novidade para esse período de férias são os cinco novos roteiros - que podem ser percorridos em um dia, cada -, disponibilizados exclusivamente durante a semana. Todos eles oferecem visitas históricas guiadas intercaladas com refeições típicas do interior em uma imersão na paisagem bucólica da Mata Atlântica. Os passeios são organizados de modo a mostrar ao visitante a identidade do Vale do Café, construída através dos povos indígenas, tropeiros, europeus e, principalmente, africanos.

Os circuito são feitos em uma região que reúne, por proximidade, o maior número de fazendas históricas do século XIX. Entre as propriedades estão autênticos exemplares de palacetes rurais, construções de aspecto colonial rústico, terreiros e ruínas de senzalas. Visitá-las é como passear pelo passado.

Não por acaso, a maior parte dos integrantes do Vale do Café Rio são certificados pelo Sebrae-RJ, com o selo "Tour da Experiência Caminhos do Brasil Imperial", verificando a existência de práticas baseadas no conceito do Turismo de Experiência.

O turismo proposto no Vale do Café é imersivo. Seja por meio de recitais de músicas e apresentação de saraus históricos ou cardápios que fazem releitura de banquetes servidos a antigas autoridades, as atividades resgatam costumes, trazendo-as para o campo da experiência. Os cinco roteiros podem ser ajustados, com possibilidade de pernoite nos hotéis e pousadas.

Grãos & orgânicos

Realizado às segundas-feiras, o roteiro começa com visita à Fazenda Alliança, em Barra do Piraí, uma das poucas com produção 100% orgânica. Uma dica: os turistas podem optar pelo sistema "colha e pague" durante a visita à horta e ao pomar de frutas exóticas. O almoço acontece no Mara Palace Hotel, em Vassouras. Por fim, visita-se a Fazenda Santa Eufrásia, tombada pelo Iphan.

Senzala & Casa Grande

Nesse roteiro que ocorre às terças, a primeira parada é a Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí, um exemplar de construção colonial em forma de quadrilátero. Há também ruínas da senzala e um grande acervo de objetos que remetem ao período do Brasil Império. A segunda parada é na cidade de Vassouras, conhecida como Princesinha do Café.

Arte & história

A quarta-feira começa em Piraí, ao sabor do ingrediente mais famoso da localidade: a tilápia. A próxima parada é a Rio das Flores, onde está a Fazenda do Paraízo, considerada a "joia" do Vale do Café. Em seguida, o grupo visita o Florart, centro de artesanato local que reúne artigos de diversos materiais.

Café & cachaça

Se no passado a produção foi cafeeira, hoje o Vale também fabrica cachaça. A Cachaçaria Werneck, em Rio das Flores, tem alambique aberto para visitação. Na quinta, a Fazenda União, que funciona como hotel histórico, recebe os visitantes para o almoço, quando eles também podem conferir o museu de arte sacra e a réplica de uma senzala.

Sabores & saberes

A sexta-feira começa com a degustação de tilápias da Pousada e Restaurante Casa do Manequinho. Outro ponto de parada é o município de Valença. Lá está a Fazenda Vista Alegre, que foi sede da Escola de Ingênuos, o primeiro estabelecimento de ensino para filhos de escravos do Brasil.

Mais informações:

Valedocaferio.Wordpress.Com

Facebook.Com/ValedoCafeRio/