Paraíba de rotas de praias, cultura e religiosidade

João Lima Neto - Repórter

Um dos primeiros hotéis a funcionar na capital paraibana, o Hotel Globo é um dos locais mais visitados da cidade. Atualmente, o prédio abriga um museu Na Praia Bela, um rio divide a área de bares e restaurantes. Assim, é comum ver funcionários atravessando essa "divisa" natural para servir os visitantes

A Paraíba além de ser considerada centro cultural, histórico e gastronômico, é também um Estado privilegiado pela natureza. O litoral paraibano tem uma extensão de 138 km, desde o estuário do Rio Graju, limitando-se com o Rio Grande do Norte, até outro estuário, do Rio Goiana ao Sul, limitando-se com Pernambuco.

Com um clima tropical úmido, possui cerca de 55 praias naturais e urbanizadas, onde as areias claras, mar verde-azulado encantam moradores e turistas.

> Templo religioso que conta história

As praias se destacam pelas falésias, piscinas naturais, mangues e cânions. Partes delas ainda são "cortadas" por rios, o que contribui para passeios em jangadas ou prática de esportes náuticos. A maioria fica quase deserta boa parte do ano, exceto na capital onde a praia, com excelente infraestrutura, recebe visitantes o ano todo.

A equipe do Diário do Nordeste percorreu, por quatro dias, parte do litoral e encontrou um universo ainda pouco explorado por turistas que buscam sombra, água e sol. Há áreas belíssimas e quase que intocadas pela modernidade.

Passeios

Uma das praias que oferta mais serviços, até pela proximidade com o centro da cidade, é a de Tambaú. Cerca de um quilômetro mar adentro, a presença de arrecifes de corais chama a atenção dos banhistas. A área conhecida por Picãozinho, atua também como quebra-mar natural que, em período de marés mais baixas, ganha acesso através de barcos. Quando os arrecifes emergem é possível se banhar em canais e piscinas de águas límpidas e transparentes, onde se observa pequenos peixes e crustáceos.

A 25 Km de João Pessoa, próximo à Barra de Garau, no município do Conde, fica a Praia de Tambaba, conhecida internacionalmente por ser reservada à prática do naturismo. O acesso é facilitado pela Rodovia Estadual PB-008, integrada à rodovia Conde-Jacumã.

Nem toda extensão de Tambaba é destinada aos naturalistas. Um de seus trechos é repleto de pedras e piscinas naturais e acolhe quem quer calmaria. O casal carioca Paulo Norberto, 38, e Nathalia Costa, escolheu a região por indicações de amigos. "A gente tinha ouvido e sabia que era uma região famosa, mas escolhemos ficar vestidos. A sensação de liberdade é a mesma", diz Norberto.

Ainda em Conde, a Praia de Coqueirinho, que ganhou esse nome graças aos coqueirais, tem forma arredondada e várias falésias. Em um dos trechos, o visitante encontra águas claras, ondas baixas e arrecifes. Em outro ponto, a maré é mais forte em mar aberto e pode-se ver grutas naturais nas rochas. Coqueirinho lembra as praias do Caribe.

Com barracas rústicas, a praia da Ponta do Seixas, em João Pessoa, é o ponto oriental extremo das Américas. No alto da falésia, um farol indica o marco. É também o local de acesso mais próximo para piscinas naturais do Seixas.

O movimento é intenso por conta dos ônibus de excursão. Faz limite com a Praia da Penha, ao sul, e Praia do Cabo Branco, ao norte, sendo frequentada principalmente pela população de bairros da zona sul da cidade.

Gastronomia

O peixe assado, o camarão no alho e óleo, os caranguejos e a água de coco gelada são pedidos certos. Além das delícias praianas típicas, as barracas oferecem diferentes petiscos e serviços aos banhistas. A apresentação e o preparo diferenciam o valor de cada prato, além dos período de alta e baixa estação.

Na cena hoteleira e gastronômica é possível encontrar restaurantes abertos ao público com preços variados. Quem percorre a orla na noite pode encontrar comidas típicas além de boas pizzarias e sushis. As redes de fast-food disputam espaço com as tapiocarias no litoral. Afinal, o regionalismo não sai da moda.

Saiba mais

Onde comer e se hospedar

Canoa dos Camarões

É um restaurante especializado localizado na Praia de Manaíra. O espaço fica aberto tanto para o almoço, a partir das 11h, como para o jantar, até as 23h. É um paraíso para os amantes de frutos do mar.

China Taiwan Restaurante

Restaurante de culinária chinesa. Atualmente é considerado o maior e melhor restaurante chinês da Paraíba. O local também conta com serviço à la carte e um variado bufê.

Picuí Praia Restaurante

Para quem procura uma boa comida nordestina, o Picuí é o melhor lugar. A carne de sol e o famoso rubacão, o arroz com feijão verde, são os pratos da terra. O cardápio oferece uma variedade grande de peixes.

Hardman Praia Hotel

Um dos mais novos hotéis da Paraíba. Oferta uma vista da Praia de Manaíra de quase todos os seus apartamentos e suítes. As diárias podem variar de R$400 a R$600 dependendo do período do ano.

Hotel Nord Class Cabo branco

Fica próximo a alguns dos principais pontos turísticos de João Pessoa, como o Farol do Cabo Branco e a Estação Ciência. O espaço oferece amplas e confortáveis suítes, além de piscina na cobertura.

* O repórter viajou a convite da Empresa Paraibana de Turismo