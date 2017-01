Para descansar em Baturité

00:00 · 12.01.2017

A vista do Hotel Padre Cícero é privilegiada: das varandas dos apartamentos é possível vislumbrar a Praça da Matriz de Baturité

Enquanto alguns turistas sonham com o calor típico do Ceará, outros visitantes descobrem que o Estado também tem belíssimas opções serranas onde o clima ameno destaca as belezas locais e convidam a explorar as atrações oferecidas pela natureza. É o caso de Baturité, cidade que fica a 100 quilômetros de Fortaleza.

Charmosa, a cidade tem várias referências arquitetônicas do século XVIII e possui um clima bastante peculiar para esta região do Brasil. É nesse ambiente aprazível que está localizado o Hotel Padre Cícero, uma referência em hospedagem no município, começando por sua localização privilegiada: em frente à Praça da Matriz. Além disso, o monumento de Nossa Senhora de Fátima fica a 1 km de distância e a Estação Rodoviária de Baturité está situada a 2 km do hotel.

O clima de hospedagem familiar proporciona aos visitantes uma acomodação diferenciada e recepção sempre muito acolhedora para quem viaja ao Maciço de Baturité a negócios ou a lazer.

A decoração simples dá o tom de cidade interiorana e completa o clima de aconchego. As instalações são dotadas de ar-condicionado (para os dias mais quentes), frigobar, TV e internet. Os apartamentos possuem varanda e banheiro privativo.

Dentre as facilidades, destaque para o estacionamento gratuito, recepção 24 horas, além de um café da manhã regional servido no restaurante privativo. As diárias também têm preços bastante convidativos.

Mais informações:

Hotel Padre Cícero

Rua Vereador Francisco Francelino,1425 - Centro - Baturité

Fone: (85) 3347-0102