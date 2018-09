Para curtir a Praia do Presídio

00:00 · 20.09.2018

Com 60 chalés bem equipados, o Jangadeiro Praia Hotel oferece o máximo conforto de frente para o mar na Praia do Presídio, em Aquiraz

Pertinho de Fortaleza, a Praia do Presídio oferece a tranquilidade típica de uma vila de pescadores e a comodidade de estar bem próxima ao Centro de Aquiraz, município que integra a Região Metropolitana e faz parte da Rota das Falésias. Para quem está em busca de uma viagem "bate e volta" boa e barata é a pedida perfeita.

Considerada uma das mais aprazíveis praias do litoral leste, o Presídio ganhou essa curiosa denominação em função da construção de um presídio no qual, durante as invasões da Holanda no Brasil e após as batalhas com os portugueses em 1654, os prisioneiros holandeses eram mantidos.

Hoje, para além dos fatos históricos, o destino oferece serviços de hospitalidade com excelência, estilo próprio e inovação. É o caso do Jangadeiro Praia Hotel, empreendimento localizado à beira mar, distante 45km da Capital cearense. Seus hóspedes podem aproveitar da exuberante natureza, com um mar de águas calmas e mornas onde se formam deliciosas piscinas naturais. Um verdadeiro paraíso.

Com 60 confortáveis apartamentos em formato de chalés, todos com varanda privativa e vista para o mar, o Jangadeiro Hotel oferece ambiente aconchegante para todos os estilos de visitantes. Além dos chalés Luxo e Master que oferecem frigobar TV LED, ar condicionado e banho quente, há também o Conjugado, um apartamento composto por uma suíte casal com ar condicionado e um anexo com duas camas solteiro com ventilador, frigobar, TV LED e banho quente.

Para os hóspedes que não abrem mão da boa gastronomia, o Restaurante Jangadeiro serve o melhor da comida cearense, em um ambiente agradável com vista para o mar. Nos fins de semana, o buffet é composto por sabores regionais e praianos, além da tradicional feijoada.

No Bar da Praia, os visitantes podem desfrutar de um delicioso caranguejo, uma cerveja bem gelada e os mais diversos petiscos, com uma vista de tirar o fôlego. O local também é ideal para curtir o Happy Hour.

E para quem já está planejando a virada do ano, vale lembrar que o hotel já está fazendo reservas com preços e pacotes especiais. O Réveillon Marítimo Jangadeiro, festa já tradicional do hotel, este ano terá tema náutico e show ao vivo, que promete agitar o público na noite da virada.

