Pacote especial para o Carnaval

00:00 · 26.01.2017

Com ótimas instalações, o Kalamari Hotel se prepara para receber os hóspedes que pretendem aproveitar o Carnaval no Porto das Dunas

Com atrações musicais do porte de Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Henrique e Juliano, Gabriel Diniz e Luis Marcelo e Gabriel, o Carnaval do Porto das Dunas (PDD) promete uma folia diferenciada no feriadão mais esperado do ano.

Mais de 15 mil pessoas, entre turistas de outros estados e foliões cearenses, são aguardadas em Aquiraz para aproveitar o reinado de Momo, tendo as praias da região como cenário natural para completar a diversão.

Para atender aqueles que planejam passar o Carnaval no Porto das Dunas, o Kalamari Hotel preparou um pacote especial de cinco noites, incluindo café da manhã. A hospedagem de 24 de fevereiro a 1º de março custa a partir de R$ 1.950,00 (em apartamento duplo). O valor pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito.

Localizado a 11 Km de Fortaleza e a 12 Km do Centro Histórico de Aquiraz, o Kalamari também fica próximo ao Beach Park, maior parque aquático da América Latina, e ao polo gastronômico da região formado por restaurantes temáticos.

O hotel oferece acesso gratuito à internet e suas acomodações são equipadas com ar condicionado split, cofre, cama box, ducha quente, frigobar e telefone. As varandas dão um charme extra aos quartos, amplos e confortáveis. Nas áreas comuns, as instalações incluem comodidades como piscina ao ar livre, sauna, miniacademia e sala de reuniões para realização de eventos de pequeno porte.

Mais informações:

Kalamari Hotel

Av. Mar Mediterrâneo, S/N

Porto das Dunas - Aquiraz

Fone: (85) 3361-7500

Www.Kalamari.Com.Br