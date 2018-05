Warner Bros. Abu Dhabi terá áreas dedicadas a Metropolis e Gotham

10:00 · 12.05.2018

Os fãs de parques temáticos já podem planejar a próxima viagem para conferir um dos maiores complexos do mundo. Desta vez, com a marca registrada da Warner Bros.. Batman, Superman, Mulher Maravilha e outros super-heróis da DC Comics terão áreas de destaque e dividirão as atenções do público com dezenas de personagens famosos. Os universos de Looney Tunes, Flintstones e Jetsons também fazem parte da atração.

A ideia dos idealizadores do Warner Bros. Abu Dhabi é que a capital dos Emirados Árabes Unidos seja um novo destino mundial para os fãs dos personagens icônicos da TV, quadrinhos e cinema. Com data de inauguração marcada para o dia 25 de julho, o parque será o primeiro do tipo indoor a levar a marca da Warner.

Metropolis

A cidade do Super-Homem é uma das áreas que mais esperadas. Os visitantes poderão conferir o espaço, projetado ao lado da entrada do parque, chamada Warner Bros. Plaza. Superman, no entanto, não será o único “morador” de Metropolis. Mulher-Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, Ciborgue, Flash, e os Jovens Titãs também estarão presentes na área.

No Daily Planet, o famoso jornal onde Clark Kent e Louis Lane trabalham, o público poderá conferir o "Superman 360: Battle for Metropolis". A atração trará o Homem de Aço em uma épica batalha contra vilões.

Outro ponto de parada é a área da Liga da Justiça. Espécie de trem-fantasma, o "Hall of Justice, a Justice League: Warworld Attacks" levará os visitantes a uma aventura cheia de efeitos especiais, com um visual imersivo de outra galáxia.

Para os pequenos, a grande atração será a "Teen Titans Training Academy", área com tirolesa e atividades físicas onde as crianças poderão se sentir "Jovens Titãs".

Cidade de Gotham

Com a promessa de ser um pouco mais sombria, embora igualmente divertida, Gotham City deve atrair os fãs do Homem-Morcego. Batman estará na área junto com os principais vilões de seu "universo", incluindo o Coringa, Charada, Mulher-Gato e Harley Quinn. A proposta é que a área seja imersiva, com experiências interativas, incluindo quatro novos passeios e atrações de última geração, restaurantes com temática autêntica e lojas inspiradas nos personagens dos quadrinhos e filmes da DC.

A atração principal é totalmentevoltada para o Cavaleiro das Trevas. Em "Batman: Knight Flight", uma mistura de trem-fantasma e simulador de voo devem garantir a emoção dos visitantes. No brinquedo, é possível “voar” com a ajuda da nave Batwing, saindo da Bat-Caverna e se juntando ao herói para combater os vilões.

As outras três atrações de Gotham City são estreladas pelos fantásticos vilões. A montanha-russas "The Riddler Revolution" terá vários "loopings" e surpresas ao estilo do Charada. "Scarecrow Scare Raid" investe na simulação de voo, com direito a acrobacias.

O Coringa, claro, tem seu espaço garantido em "Joker’s Funhouse". No local, muitos espelhos que distorcem o reflexo e labirintos estranhos aguardam o público.

Restaurantes

Duas opções já foram confirmadas. Uma delas é a lanchonete "Ace O’ Clubs", cujo dono nos quadrinhos do Super-Homem é um ex-boxeador falido chamado Bibbo Bibbowski. A outra é um café chamado Park Ridge Market (nome de uma vizinhança de Metropolis).

Há ainda o "Hall Of Doom", escondido em uma estação de metrô abandonada, para outros tipos de lanches e comes. Mr. Freeze Ice Scream Truck será o responsável pelos sorvetes

As duas lojas de souvenirs confirmadas em Gotham City até o momento são a Park Row Pawn Shop e Monarch Theater Gifts – nos quadrinhos, o teatro é conhecido por ser o local onde os pais de Bruce Wayne foram assassinados, dando origem ao Batman.