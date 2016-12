Walt Disney World recebe festival de artes em 2017

14:27 · 27.12.2016

Experiências interativas para toda a família fazem parte da programação do Festival de Artes do Epcot

Artes visuais e cênicas, além de amostras da gastronomia de várias partes do mundo, são alguns dos atrativos do mais novo evento do Walt Disney World, na Flórida. O 1º Festival Internacional de Artes do Epcot tomará conta do parque durante seis semanas - entre as sextas e as segundas-feiras, de 13 de janeiro a 20 de fevereiro.

Neste período, o America Gardens Theater, no pavilhão dos Estados Unidos, receberá um pouco da Broadway em seu palco: os visitantes vão poder assistir a apresentações de talentosos artistas, em diferentes parcerias, interpretando músicas de alguns dos mais renomados shows da “Disney on Broadway”, como Rei Leão e Aladim.

Outro destaque é a exposição de peças de artistas Disney, como os históricos Mary Blair e Herb Ryman ou os contemporâneos Joe Kaminski e Costa Alavezos. Além de apreciar objetos e desenhos únicos, os visitantes terão a chance de assistir, ao vivo, o desenrolar de processos criativos.

Entre as opções gastronômicas, o desafio dos visitantes será decidir se devem ou não comer pratos que são verdadeiras obras de arte. As criações mirabolantes dos chefs Disney estarão à venda nos New Food Studios.

Experiências interativas para toda a família, personagens Disney prestigiando os seus artistas favoritos e uma programação especial de seminários também fazem parte da programação do novíssimo, colorido e cheio de arte festival do Epcot.