Visite Gramado e Canela no inverno pagando preços menores

09:00 · 09.06.2017

O Lago Negro, em Gramado, permite contemplar a natureza e ainda andar de pedalinho Teleférico de Canela, na Serra Gaúcha, é uma das atrações

Nesta época do ano, aproveitar o friozinho sem sair do Brasil é o sonho que pode ser realizado sem gastar muito. E a Serra Gaúcha, tendo Canela e Gramado como carros-chefes, é um destino ideal. É verdade que os preços costumam aumentar ,especialmente durante a alta temporada que começa agora. Entretanto, o que muitos não sabem ainda é que é possível utilizar sites que oferecem cupons de desconto com economia de até 75% do preço original nas compras em hotéis, restaurantes, tours, atrações turísticas e culturais. Essa, aliás, já é uma prática muito comum entre consumidores de outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos.

Pensando nisso, a equipe do Laçador de Ofertas https://lacadordeofertas.com.br/ elaborou algumas sugestões que podem auxiliar o turista e ensinam o que ele pode fazer para viajar na alta temporada de inverno, mas pagando preço de baixa. Segundo o site, viajar no inverno não é um sonho irrealizável. Mesmo em tempos de crise, fazendo o planejamento antecipado das compras de viagem é possível, sim, economizar e aproveitar ao máximo a sua viagem.

1-Planeje sua viagem

Uma dica muito valiosa é planejar a viagem, comprando o cupom do desconto com antecedência – sempre tendo o cuidado de verificar a data de validade da oferta, para coincidir com a data da sua viagem.

2-Esqueça o papel

Para maior facilidade, procure sites que ofereçam a possibilidade de cupons digitais, que você não tem necessidade de imprimir e carregar com você (o que seria, na verdade, outra dor de cabeça para a sua viagem).

3-Use aplicativos

Por isso, também, o melhor é procurar um serviço que permita baixar um aplicativo, pelo qual usando apenas um smartphone, seja possível agendar reservas, validar o cupom a partir da tela do aparelho, e acessar a área de usuário de maneira rápida para acompanhar os cupons comprados.

4-Seja online

Os aplicativos também podem ser usados como verdadeiros “guias de viagem” online, pois oferecem dicas de lugares com ofertas que estão acontecendo perto de você, em tempo real, adaptados ao seu perfil. Essa é uma facilidade que não dá para deixar de contar, pois, hoje em dia, com a tecnologia de geolocalização, você tem como ser avisado de um desconto imperdível no restaurante que acabou de passar em frente.