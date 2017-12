Visitantes terão que pagar taxa por pernoite na cidade do Porto

14:29 · 19.12.2017 por Marlyana Lima - Editora

A cidade do Porto é uma das mais visitadas de Portugal, principalmente por turistas europeus ( Pixabay )

Portugal está em alta. Para se ter uma ideia, recente pesquisa realizada pela empresa Amadeus mostra que a intenção de compra por Lisboa subiu 84% somente entre viajantes brasileiros, ao londo de 2017. Além disso, o país recebeu o prêmio de destino tendência para 2018, no Travellers' Choice do TripAdvisor. Ou seja, o mundo está desejando conhecer as terras lusitanas. Mas, esses indicadores também levaram as autoridades portuguesas a pensar no outro lado da moeda. Afinal, o crescimento desordenado do fluxo turístico pode afetar muito o cotidiano de uma cidade.

Porto, segunda maior cidade de Portugal e destino em alta principalmente dentro do mercado europeu, depois de investir bastante na divulgação de seus atrativos, agora começa a buscar modos de se prevenir dos impactos negativos que o turismo em massa pode provocar. Uma das decisões para blindar a cidade, foi a aprovação de uma taxa padrão para pernoites em alojamentos turísticos da cidade.

Como funciona

A partir do dia 1º de março de 2018, os visitantes terão que pagar dois euros por noite. A cobrança será aplicada para hóspedes maiores de 13 anos e por um período máximo de sete noites. Para as autoridades locais, a medida visa garantir fontes de financiamento para compensar os desgastes resultantes do grande fluxo turístico. O presidente da câmara da cidade, Rui Moreira, declarou que assim será possível manter o Porto como “destino de referência sustentável”.

Ações como esta já foram adotadas antes. Em Lisboa, uma taxa similar já é cobrada desde 2014. O montante arrecadado na capital portuguesa, segundo os órgãos gestores, retorna à sociedade em benefício do próprio setor turístico.