Viçosa do Ceará ganha Polo Turístico, Artesanal e Cultural

16:34 · 23.12.2016

Polo Turístico, Artesanal e Cultural Igreja do Céu

A intervenção é a 4ª etapa do projeto de revitalização do espaço, que vai atender a demanda e o fluxo turístico na alta estação. O polo, de área de 6.000 m², possui igreja, praça de alimentação, mirante, biblioteca, ampla área de estacionamento, palco para shows, banheiros, quiosques, praça de eventos e auditório.

As ruas da cidade também foram beneficiadas pelo Governo do Ceará, através da Secretaria das Cidades, com obras de pavimentação em pedra tosca. O benefício, que teve investimento de mais de R$ 1,1 milhão, visa a melhorar a infraestrutura viária, o tráfego, a segurança e a mobilidade, além de facilitar o acesso aos serviços públicos.

Na Serra da Ibiapaba

O Governo do Ceará também investe em mobilidade nos municípios de Carnaubal, Croata, Guaraciaba do Norte, Ipu, São Benedito, Tianguá e Ubajara, em um total de mais de R$ 9 milhões em obras de pavimentação em pedra tosca e asfáltica.

Além disso, um investimento de mais de R$ 2,2 milhões está sendo realizado para a ampliação do Centro Administrativo de Croatá; para construção, reforma e adequação do entorno do Mercado Público de Betânia, em Croatá; da reforma do Mercado Público no distrito de Arapá, em Tianguá; além de praças em distritos de Ipu e Ubajara.

Somente em 2016, o Estado já entregou para a população da região o Mercado do Peixe de Croatá, obras de pavimentação em São Benedito, Ubajara e Carnaubal e a praça do Sítio Ipuzinho, em Ubajara.